Aktor: – Han ble brutalt slått ihjel. Forsvarer: – Dette er et overdosedødsfall.

På tiltalebenken i Asker og Bærum tingrett sitter syv medlemmer av MC-klubben Rock Machine for å svare på anklager om forsettlig drap, grov kroppsskade og trusler.

Bortsett fra at én vedgikk å ha vært på åstedet fem timer før drapet, nekter samtlige straffskyld etter tiltalen.

Bevæpnet politi er til stede. Alle må gjennom metalldetektor for å slippe inn i rettssal 11 i Sandvika.

Aktor Carl Fredrik Fari sa at bakgrunnen for konflikten mellom 31-åringen og MC-medlemmene var et pengekrav på 2000 euro etter at han ble kastet ut av klubben før nyttår i 2016.

Per Annar Holm

Facebook-trusler står sentralt i drapssak: Syv MC-medlemmer fra Rock Machine tiltalt.

Drap – eller døde av egen rus?

Statsadvokat Fari sa at avdøde var ruset på GHB, amfetamin, metamfetamin og hasj, men at obduksjonsrapporten konkluderer med at han døde av minst 17 slag med en vektstang mot hode og nakke:

– Konflikten eskalerte voldsomt helgen før drapet søndag 22. januar i fjor. Vi mener at de syv MC-medlemmene handlet som en organisert gruppe da de reiste til Asker for å ta et oppgjør med avdøde, sa Fari.

Truslene toppet seg etter at 31-åringen en drøy time før han døde, sendte følgende melding til sine tidligere MC-kamerater:

«Jævla rock machine horeunger!! Eller skal vi si cock machine», heter det i meldingen.

Per Annar Holm

– Ikke MC-drap, men overdose

Mette Yvonne Larsen, som forsvarer en drapstiltalt 34-åring, la mer vekt på rus enn slag da hun fikk ordet:

– Påtalemyndigheten bygger opp saken til å omhandle organisert kriminalitet, men det er det ikke tilfelle. Dødsfallet skyldes avdødes egen ruspåvirkning. Han døde av en overdose, sa Larsen i sin replikk til innledningsforedraget.

Larsen har stevnet professor Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet som vitne. Han er en av Norges fremste eksperter på rus, og Larsen ba om at han oppnevnes som sakkyndig vitne av tingretten.

Per Annar Holm

Mor forsvarte sønnen sin

Det var en sterkt preget mor (57) som inntok vitneboksen tirsdag formiddag. Hun tegnet et bilde av en omsorgsfull sønn som 14–15 år gammel fikk tatovert «mamma» på halsen sin:

– Jeg har vanskelig for å finne ord. Han er min sønn uansett. For meg var han en veldig snill gutt. Full av kjærlighet, blid, tullete og morsom. Jeg tror mye ble vanskelig for ham etter at faren hans døde for fem år siden, sa kvinnen i retten.

Da aktor leste opp tiltalen brast moren i gråt og forlot rettssalen.

Per Annar Holm

– Vil ikke snakke om klubben

En 29-åring som ifølge tiltalen var med å banke opp avdøde var den første av de tiltalte som tok plass i vitneboksen.

Slik beskrev han hva som skjedde da de syv MC-kameratene reiste ut til Asker ved 20-tiden den aktuelle søndagen og banket på døren.

– Han (avdøde) kom ut og slo til meg med en vektstang så jeg gikk i bakken. Mer husker jeg ikke før jeg våknet på et hotellrom på Gardermoen tre timer senere, sa vitnet.

Han innrømmet at han var irritert på 31-åringen fordi han hadde fremsatt trusler mot barna og kjæresten hans.

– Jeg dro ut dit for å snakke med ham og be han slutte med dette tullet. Vi hadde ingen tanker om å skade han, sa Jessheim-mannen.

Tiltalte slet med å huske det meste av hva politiadvokat Jens Johannes Andenæs foreholdt ham.

– Jeg ønsker ikke å snakke om klubben for å skjerme de som er der, gjentok tiltalte svært mange ganger, og heller ikke ville kommentere de SMS-meldingene aktor la frem.

Det er satt av seks uker til rettssaken i Asker og Bærum tingrett.