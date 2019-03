Havarikommisjonen åpner full undersøkelse av tunnelulykken ved Ruseløkka 25. februar. En gutt født i 2003 døde og to andre ungdommer ble alvorlig skadet etter at de gikk inn i tunnelen og fikk strøm gjennom seg.

– Vi har besluttet å åpne full undersøkelse. Vi kommer til å undersøke sikkerheten når det gjelder å ta seg inn på området og sikkerheten inne på selve området, sier avdelingsdirektør Kurt Olsen i jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) til Aftenposten.

Det var VG som første meldte om saken.

Skal undersøke skilting og gjerder

Olsen sier de vil undersøke skilting, gjerder, risikoen ved på bevege seg inne på området og parkeringen av togene.

– Bakgrunnen er at dette er en meget alvorlig ulykke, sier Olsen.

Han sier det over et tidsrom har vært flere hendelser med personer som har kommet i kontakt med strømførende ledninger.

– Vi kommer til å ha et videre perspektiv enn bare ulykken på Filipstad. Et mulig utfall av våre undersøkelser kan være et Bane Nor må gjøre større endringer i sikkerheten enn det som eventuelt må skje på Filipstad, sier Olsen.

Fakta: Tunnelulykken på Filipstad Søndag var tre ungdommer involvert i en ulykke i en jernbanetunnel på Filipstad i Oslo. En gutt (15) omkom og en gutt (15) og en jente (16) ble alvorlig skadet. De får behandling på brannskadeavdelingen ved universitetssykehuset Haukeland. Begge guttene var elever ved Ruseløkka skole i Oslo. Jenta går på skole i Drammen. Ifølge Bane Nor skal ungdommene ha kommet nær en høyspentledning som befant seg 5,5 meter over bakken inne i togtunnelen. Det sto et tog i tunnelen på ulykkestidspunktet. I 2002 døde en 17 år gammel gutt i jernbaneområdet utenfor tunnelen. Han hadde klatret opp på et tog som sto parkert på området.

SHT: Vet mye allerede

Han sier de i denne typen undersøkelser som regel avdekker forhold som får videre konsekvenser enn det som bare er knyttet til en gitt ulykke.

Olsen sier de allerede har samlet inn mye materiale til undersøkelsen. SHT samarbeider med politiet, NSB, Bane Nor og Direktoratet for samfunnssikkerhet i denne saken.

– Vi vet mye allerede. Vår jobb er å sy sammen all informasjonen vi har. Har vi behov for mer, så innhenter vi dette fra alle partene vi samarbeider med, sier han.

Morten Uglum

Olsen sier det er en rekke lover, forskrifter og interne regler som regulerer sikkerheten knyttet til jernbanen og strømførende ledninger.

– Samferdselsdepartementet er vår overordnede, og vår rapport kommer til å gå dit. Men vi kommer til å holde Jernbanetilsynet orientert, sier Olsen.

SHTs mandat er at undersøkelser ikke skal ta lengre tid enn 12 måneder.

– Vi vil jobbe så fort som råd, men ikke på bekostning av kvaliteten i arbeidet, sier Olsen.

Satte opp høyere gjerde

Høyspentanlegget i tunnelen har en spenning på 15.000 volt.

I uken etter ulykken har Aftenposten sett på sikringen av området. Det førte til at Bane Nor fredag festet høyere gjerder oppå det gamle.

Det opprinnelige gjerdet var på 1,05 meter. Dette er 75 centimeter lavere enn hva Bane Nor sitt regelverk sier at det skal være.