Havarikommisjonen åpner full undersøkelse av Filipstad-ulykken. Det var forrige søndag en gutt født i 2003 døde, mens to andre ungdommer ble alvorlig skadet etter å ha gått inn i tunnellen og fått strøm gjennom seg.

– Vi har besluttet at vi kommer til å gå inn i saken og åpne en full undersøkelse, sier avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, Kurt Olsen, til VG.

Høyspentanlegget i tunnelen har en spenning på 15.000 volt.

I uken etter ulykken har Aftenposten sett på sikringen av området. Det førte til at Bane Nor fredag festet høyere gjerder oppå det gamle. Det opprinnelige gjerdet var på 1,05 meter. Dette er 75 centimeter lavere enn hva Bane Nor sitt regelverk sier at det skal være.

Nå skriver VG at Havarikommisjonen har sett på sikringen og at det er en av årsakene til at de har besluttet full granskning.