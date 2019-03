Politiet har i løpet av helgen bare avhørt den ene av de to polske mennene, en 33-åring.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen om grovt tyveri, forteller advokatfullmektig Maria Mæhlumshagen i advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende til Aftenposten. Hun kan ikke si noe om hva mannen har forklart i avhør.

Den andre mannen, som er 52 år gammel, har vært indisponert i helgen.

– Vi har ikke fått avhørt ham fordi han fortsatt ligger på sykehus, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Mannen ligger på sykehus fordi han ble bitt av en politihund under pågripelsen i en møkkakjeller, men først etter at han, ifølge politiet, slo politihunden.

52-åringen ble funnet av politihunden etter en biljakt som startet da politiet tidlig fredag kveld skulle stanse en sølvgrå Audi som kjørte fort og uaktsomt.

Bilen stanset, men sjåføren rygget deretter på en politibil og kjørte så fra stedet. Etter en stund fikk politiet melding fra et vitne for fortalte at en bil hadde parkert hos ham og at to menn hadde løpt derfra.

Etter én time fant politiet først 52-åringen, selv om han altså hadde prøvd å gjemme seg dypt nede i møkkakjelleren, og deretter 33-åringen like ved.

Fakta: Hva er cyanid? Cyanid er et kjemikalie som består av salter av blåsyre. Det er svært giftig og rammer oksygenopptaket i løpet av kort tid, slik at man opplever en indre kvelning. Det er et kjemikalie som ikke brukes som legemiddel, men brukes i laboratorier for kjemiske analyser, som et såkalt reagens. Det forsvunne stoffet var kaliumcyanid i en 25 grams beholder produsert av det internasjonale legemiddelfirmaet Sigma-Aldrich.

Det var 20. februar cyaniden og flere andre medikamenter forsvant da en varebil ble stjålet fra Lørenskog stasjon. Politiet satte store ressurser inn for å finne bilen og gikk ut med advarsler om hvor farlig cyaniden var.

Cyanidbeholderen inneholdt 25 gram av stoffet. Direktør Steinar Madsen i Legemiddelverket uttalte i forrige uke at 0,2 gram var nok til å ta livet av et menneske. Beholderen med 25 gram inneholdt dermed potensielt 125 dødelige doser, skriver NTB.

Beholderen var intakt da den ble funnet fredag. Varebilen er fortsatt ikke funnet.