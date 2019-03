I marsmålingen går Senterpartiet opp 1,3 prosentpoeng til 14 prosent, noe som er den største oppslutningen partiet har hatt siden Norfakta startet sine målinger for Klassekampen og Nationen i desember 2008.

Samtidig har Venstre aldri hatt dårligere oppslutning. Partiet får kun 2,3 prosent. Så sent som i 2016 var Venstre større enn Senterpartiet i Norfaktas måling, men resultatet fra mars gir partiet kun én representant på Stortinget mot Senterpartiets 26.

– Dette er en bekreftelse på at kampen mot sentralisering og usosiale avgifter er noe folk støtter. Men dette er bare en måling, og vi må jobbe beinhardt for at vi skal ha et like godt valgresultat i høst, sier Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Norfakta-målingen viser at regjeringspartiene kun får 68 av 169 stortingsrepresentanter og dermed mister makten.

For de øvrige partiene fordeler oppslutningen seg slik: Rødt 4,5 prosent (+0,5), SV 8,1 (+0,9), Ap 27 (-2,3), KrF 3,3 (-0,8), Høyre 24,6 (+1,7), Frp 10,7 (-0,2) og MDG 3,7 (+0,4).