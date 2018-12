«Navns betydning», står det i overskriften. En tospalter klippet fra Klassekampen ligger på stuebordet hjemme hos Benedicte Ingstad:

«(...) jeg vil ha meg frabedt at min fars navn misbrukes som en metafor for mislykkethet. Det er respektløst. Han var en person (ikke et synkende skip), en eventyrer, oppdager og forfatter, og for oss gjenlevende en elsket far, bestefar og oldefar (...)»