Bok om LO beskriver trakassering, fyll og sexkjøp

Tidligere NTL-leder Turid Lilleheie og tidligere forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) Oddrun Remvik tegner ifølge Dagbladet et bilde av en gammeldags, bakstreversk og mannsdominert organisasjon i boka «Takk for dansen, kvinneblikk på LO», som lanseres tirsdag.

Lilleheie var leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) fra 1998 til 2010, mens Remvik ledet FO fra 1992 til 2002. De hevder LO ennå er preget av et gubbevelde, og at sexistiske holdninger fortsatt eksisterer.

Om sin tid i landets største arbeidstakerorganisasjon skriver de blant annet at «Mannfolka i LO tok seg til rette, både med kommentarer og upassende oppførsel. Spesielt i fylla». Utestenging og andre hersketeknikker beskrives også i detalj.

Kode: «Noen har vært ute og kjøpt sko»

Kodeordet for sexkjøp under reiser i LO-regi skal ifølge forfatterne ha vært «noen har vært ute og kjøpt sko».

– Vi vet at det skjedde. Men dette er jo mange år siden, og jeg kan ikke uttale meg om det skjer nå, sier Remvik til Dagbladet.

Mette Bugge / Aftenposten

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen skal ifølge Remvik ha kløpet henne hardt i rumpa på en buss etter en middag med LO-kolleger i Kristiansand i 1994. Hågensen sier til avisen at han ikke kan huske å ha kløpet noen i baken noen gang.

– Jeg må innrømme at jeg er overrasket over at to så aktive og positive damer har klart å få så mye surhet mellom to permer. De må vel ha fått noe positivt ut av alle årene i LO. Hvis ikke, så er det faen ikke bare vår skyld, sier nå 80 år gamle Hågensen.