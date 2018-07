– Vi har ikke klart å identifisere offeret og må vente på svarene i obduksjonen for å bekrefte personens identitet, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB.

Den siktede er varetektsfengslet i fire uker, med brev-, besøks- og medieforbud i hele denne perioden. Én av disse ukene må han sitte i isolasjon, er konklusjonen i Oslo tingrett.

Der ble han fremstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører torsdag ettermiddag, etter begjæring fra politiet.

Etter at kjennelsen om lukkede dører, var avsagt, da pressen var på vei ut av rettsmøtet, henvendte den siktede seg til pressen som var til stede:

– Alt er basert på løgn, alt er løgn, sa han.

Hans advokat sier:

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han kjenner seg ikke igjen i handlingsbeskrivelsen som er gjengitt, sier advokatfullmektig Benedikte Jamth, som forsvarer siktede.

Hun vil ellers ikke uttale seg om saken, ettersom sakens dokumenter er klausulert. Siktede har anket beslutningen om at han kan holdes i varetekt.

Lorns Bjerkan

Påtruffet i nærheten av funnstedet

Den siktede ble påtruffet i umiddelbar nærhet av der det ble funnet et lik onsdag, like nordvest for Hammeren i Maridalen. Da ble han pågrepet og først siktet for likskjending. Torsdag formiddag ble siktelsen utvidet til også å gjelde drap.

Politiet ønsker ikke å kommentere i detalj hva de foreløpige bevisene mot siktede er.

– Det viktigste er at siktede var på stedet. Han hadde oppholdt seg på stedet. Så er det for øvrig noen tekniske ting, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

I fengslingskjennelsen viser retten til at dokumentene i saken er klausulert, men på bakgrunn av dokumentene i saken mener de at det er «sannsynlig at siktede har drept eller medvirket til drap av den avdøde og senere tente på liket, eller medvirket til dette».

Tidligere dømt for Hadelandsdrapene

Det er ikke første gang han er siktet for drap. Den siktede er tidligere kjent som nynazisten Johnny Olsen, som i 1981 ble dømt for Hadelandsdrapene, men han har senere skiftet navn.

NTB

Han fikk da en dom på 18 års fengsel, og ble dømt sammen med flere andre. Olsen ble løslatt i 1993.

Den gang bestemte Olsen og to andre nynazister i «Germanske Arme» seg for å drepe to menn som krevde betaling for stjålne våpen. Mennene ble skutt i nakken og senere skutt 29 ganger med maskinpistol.

NTB

I dag er Olsen 55 år gammel og bosatt i Oslo. I tillegg til drapsdommen er han også dømt for andre forhold senere. Han ble sist straffedømt i 2014.

Kraby opplyser til Aftenposten at politiet ikke har noen holdepunkter for at det er sammenheng med forholdene han nå er siktet for, og drapsdommen på 80-tallet.

– Politiet mener siktedes tidligere straffehistorikk er relevant for å begrunne skjellig grunn til mistanke, noe tingretten er enig i, sier Kraby.

Roald Berit / Scanpix

Funnet av brannvesenet

Hjort Kraby sier at de ennå ikke har identifisert den avdøde.

– Det foretas tekniske undersøkelser nå, avdøde er til obduksjon. Vi håper å få svar på det så raskt som mulig, sier han.

Den første meldingen som ledet til den avdøde kom inn til brannvesenet onsdag, da de fikk melding om en brann i Maridalen.

Etter hvert fant brannvesenet et delvis utbrent lik og varslet politiet.

Dan P. Neegaard

Bodde i skogen

Politiet vil foreløpig ikke si om liket var påført andre synlige skader.

Det var satt opp flere telt i nærheten av området der liket ble funnet. Teltene er satt opp noen hundre meter fra stedet.

– Siktede har gitt uttrykk for at han har hatt opphold og overnattet i dette området, sier Hjort Kraby.

Den pågrepne ble tatt med inn til politiet og ble før fengslingsmøtet torsdag avhørt. Det var etter dette avhøret at siktelsen ble utvidet fra likskjending til også å gjelde drap.