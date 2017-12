Over 200 togpassasjerer evakuert fra mørklagt og kaldt tog

SISTE: Ved midnatt ble passasjerene evakuert over i et annet tog, som både hadde lys og varme. Toget vil ankomme Oslo S ca. klokken 05 om morgenen 2. juledag.

– Vi måtte gå 100 meter langs sporet, forteller Brekke.

Toget fra Trondheim klokken 15.29 skulle ha vært fremme på Oslo S klokken 22.04. Ved 23-tiden stod det stille et sted mellom Otta og Kvam i Gudbrandsdalen.

– Vi sto stille på Otta i to og en halv time, så kjørte toget i ti minutter før det stoppet igjen. Nå har vi fått utlevert varmeposer, fortalte Brekke ved 22-tiden.

Toget var nesten uten strøm, bare noen enkelte lyspunkter i taket bryter gjennom mørket slik at passasjerene kunne se noe.

– Toget fikk tekniske problemer på Otta. Vi forsøkte å få tak på busser, men så fikk man start på toget igjen og valgte å kjøre videre. Det gikk ned til Kvam, og da fikk det stans igjen, forteller pressevakt Håkon Myhre i NSB til Aftenposten.

Ingrid Brekke

Flere av passasjerene hadde allerede gått over i bussene da de fikk beskjed om at toget fungerte igjen. Noen valgte da å gå tilbake til toget, mens de andre ble på bussene.

Vanskelig terreng

Myhre vet ikke hva de tekniske problemene består i.

Toget ble stående i et terreng som gjorde det vanskelig å få passasjerene over i bussene som var rekvirert.

– Det er besluttet at man får et tog oppover fra Lillehammer. Håpet er at det toget kommer så nærme at man kan evakuere de reisende i sporet.

– Hvor mange passasjerer er det på toget?

– Over 200, kanskje så mange som 250. Fokuset vårt nå er å få dem trygt gjennom Gudbrandsdalen.