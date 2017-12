9. desember kom nyheten om at tidligere grenseinspektør Frode Berg var arrestert i Moskva. Pågripelsen skal ha skjedd 5. desember. Fem dager før jul ble det klart at russerne mistenker Berg for å være spion.

Pensjonisten fra Kirkenes er foreløpig fengslet i to måneder – frem til 5. februar.

– Saken berører lokalsamfunnet enormt, sier prest Torbjørn Brox Webber til Aftenposten første juledag.

Kvelden før, på selveste julaftengudstjenesten, tok presten opp Bergs sak i prekenen.

Fakta: Spionsaken mot Frode Berg Tidlig i desember besøkte den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) julemarkedet på Den røde plass i Moskva. Like etter ble han arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet FSB. Berg er siktet etter spionparagrafen. Den har en maksimumsstraff på 20 år og en minstestraff på 10 år. All informasjon i saken, deriblant siktelsen, er sikkerhetsgradert, men kilder i FSB har lekket informasjon om saken til et russisk nyhetsbyrå.

– Storpolitisk knyttneve

Han sa at noen ganger «slår storpolitikken ned som en knyttneve» i virkelige liv og at dette har skjedd med en av «våre egne, Frode Berg».

– Frode sitter nå fengslet i Moskva mistenkt for spionasje. Saken minner kanskje først og fremst om storpolitikkens behov for å statuere eksempler og å minne et fredssøkende folk om at man aldri skal føle seg helt trygge, sa Webber.

– Bring Frode hjem!

Han minnet om at det er langt sør til Betlehem, men mente at verdens maktsentre er enda lenger unna i overført betydning.

– Budskapet fra Kirkenes kirke denne julaften er derfor dette: Fred på jorden, styrk det norsk-russiske samarbeidet, bring Frode hjem, sa presten til applaus.

– Mann med stort hjerte

Berg er leder av menighetsrådet i Sør-Varanger. Presten har imidlertid kjent den spionanklagede siden han selv var 12 år og spilte i skolekorpset der Berg var leder.

– Frode Berg er en snill, vennlig og hyggelig mann med et stort hjerte for folk og samfunn her, sier Webber.

Vil ha besøkstjeneste

Nå jobber han med å få etablert en besøkstjeneste for nordmannen som sitter i et høysikkerhetsfengsel i Moskva.

– Folk som sitter inne, får jo etter hvert mulighet til å ta imot besøk. Da vil vi gjerne ha en ordning for dette, sier Webber.

Han har kontaktet biskopen og den norske sjømannskirken, som vanligvis sørger for nordmenn i utlandet.

Presten vil gjerne selv besøke Berg når det blir mulig og ser for seg at flere fra lokalsamfunnet ønsker å bidra.

– Turen fra Kirkenes til Moskva er grei, det er ingen Amerika-reise, påpeker han.

Danner lokal komité

Onsdag skal han være med på å danne en lokal aksjonskomité i saken. Den skal mobilisere lokale krefter for å synliggjøre at hele lokalsamfunnet står bak.

– Vi ønsker å markere at tiden er inne for at våre egne myndigheter gjør en ekstraordinær innsats, sier presten.

Berg-familiens advokat, Brynjulf Risnes, har sagt at de føler seg sviktet av norske myndigheter.

– Dette er en oppfatning som deles av folk flest her, sier presten.

Utenriksdepartementet har sagt at de gjør det de kan og forstår at familien er utålmodig.