Det melder Porsgrunns Dagblad.

Vibeke-Emilie Abrahamsen har frem til nå vært leder av Bamble Frp, og ble nylig gjenvalgt.

Ekskluderingen skjer ifølge avisen fordi hun ikke hadde skrevet under på en taushetserklæring.

– Jeg er en varsler, men svaret er at de ekskluderer meg fra partiet, sier hun til PD.

Abrahamsen understreker overfor avisen at hun har forsikret organisasjonsutvalget om at hun ikke har til hensikt å bruke informasjonen som tilfalt henne på noen måte som vil skade partiet eller enkeltpersoner.

Ble informert tirsdag

Vibeke-Emilie Abrahamsen opplyser til Porsgrunns Dagblad at hun tirsdag ble informert om at hun var ekskludert fra Frp. Det er hun som skal være den hittil ukjente mottageren av dokumenter som Helge André Njåstad lekket i varslerskandalen som ble kjent i januar.

Njåstad trakk seg fra alle verv 29. januar.

Helt siden i høst har partiets organisasjonsutvalg vært i dialog med Abrahamsen, med det for øyet å få henne til å signere på en taushetserklæring med tanke på alt rundt saken. Det har hun så langt ikke gjort. Hun sier hun derfor tirsdag fikk beskjed om at hun er ekskludert fra partiet inntil hun signerer.

Abrahamsen sier til avisen at hun ikke ønsker å skrive under på en taushetserklæring via e-post, men at hun vil ha et fysisk møte med organisasjonsutvalget og får forsikringer om at saken hennes blir godt ivaretatt.

Alf Erik Andersen, den nye lederen av Frps organisasjonsutvalg, sier han gjentatte ganger har bedt henne om å signere en taushetserklæring.

– Vi må forsikre oss at informasjonen hun har fått ikke spres videre. Det skal være trygt å varsle i Frp. Men hun vil altså ikke gjøre det. Det er uforståelig for oss, sier Andersen til Aftenposten.

Andersen sier hun har lovet å signere en taushetserklæring flere ganger, men hver gang trukket seg. Han avviser at han ikke har ønsket å møte Abrahamsen.

– Vi har ønsket å imøtekomme hennes ønske om et fysisk møte og har hatt en lang dialog med henne. Men hver gang vi er i nærheten av å bestille flybillett så bakker hun ut, sier Andersen.

Mandal kommune

Sentralstyret i Frp vedtok mandag kveld at Abrahamsen skal fratas medlemskap i partiet inntil hun har signert en erklæring om at informasjonen hun sitter på ikke må spres.

– Vi har hatt timelange samtaler. Hun har sagt gjentatte ganger at hun skal signere og at hun ikke ønsker å skade partiet. Men likevel har hun altså ennå ikke signert en taushetserklæring og bekrefte at hun har slett og makulert det hun måtte sitte på av materiale i saken, sier Andersen.

Han sier det er maktpåliggende for organisasjonsutvalget å beskytte personer som har varslet om seksuell trakassering og annen utilbørlig adferd.

– Så snart Abrahamsen har signert og bekreftet at materiale er slettet vil medlemskapet gjenopptas.

Andersen sier Abrahamsen har uttrykt mistillit til organisasjonsutvalget og at det skal være en årsak til at hun ikke ønsker å signere.

– Hun sier hun ikke har tillit til utvalget, sier Andersen, som ikke helt skjønner dette.

– Men det er jo tatt affære med tanke på det. Utvalget har ny leder og nye medlemmer. Vi har etablert en kryptert arbeidsplattform og oppdatert taushetserklæringer.