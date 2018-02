Behovet for sykepleiere kan bli doblet innen 2040

I 2040 vil Norge trenge mellom 167.000 og 224.000 sykepleiere, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) om rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Allerede høsten 2016 sa seks av ti kommuner at det er vanskelig å få tak i sykepleiere, ifølge arbeidsgiverbarometer fra kommuneorganisasjonen KS. I fjor viste barometeret at sykepleier var den yrkesgruppen det er vanskeligst å få tak i.

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier det er viktig å holde på sykepleiernes kompetanse.

– I dag utdanner vi to sykepleiere og får én igjen. Det er en sløsing vi ikke kan fortsette med, sier By. Hun mener løsningen for å bevare kompetansen er «et lønnsløft som monner» og at ressursene brukes på en annen måte.

Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland er ikke overrasket over det fremtidige sykepleierbehovet.

– Regjeringen har derfor vært opptatt av å styrke sykepleierutdanningen, både når det gjelder kvalitet og antall plasser, sier han, men påpeker også at ikke alle utfordringer kan løses med økt lønn.

– Mange deler av offentlig sektor trenger fagfolk. Derfor er det viktig at lønnsdannelsen er en sak mellom partene i arbeidslivet og ikke avgjøres politisk.