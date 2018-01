«De tøffe guttene har telefonen med seg i bukselommen. Stadig flere unge menn sliter med å få barn.»

Dette budskapet, ledsaget av et bilde av en gutt på skateboard og logoen til «Folkets strålevern» møtte tusenvis av reisende og handlende nordmenn på togstasjoner og kjøpesentre denne uken, ifølge nettstedet Filternyheter.no.

På plakaten står det videre:

«Det er tilstrekkelig dokumentert at stråling fra mobiltelefoner som ligger i bukselommen reduserer sædkvaliteten».

Denne, og flere lignende budskap, ble fremvist på 355 lystavler på 55 ulike steder i Norge, ifølge nettstedet.

Men ifølge Folkehelseinstituttet er det ingen grunn til å frykte vanlig stråling fra mobiltelefoner.

Håkon Bogen

FHI: Kan ikke gi kreft eller annen alvorlig sykdom

En ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet (FHI) utredet i 2012 om svake elektromagnetiske felt kan gi helseeffekter.

«Ekspertgruppen tok for seg en rekke mulige helseeffekter av svake elektromagnetiske felt og vurderte forskningen på hvert enkelt område. Den konkluderte med at mobiltelefoner og annet utstyr ikke kunne gi vesentlige helseeffekter, slik som kreft eller annen alvorlig sykdom», skriver FHI.

Gruppen presiserer at «alle risikovurderinger er beheftet med en usikkerhet. I dette tilfellet mener ekspertgruppen at usikkerheten er liten. En liten usikkerhet er knyttet til høy eksponering over flere tiår, for eksempel utstrakt bruk av mobiltelefon over flere tiår. Om dette har helseeffekter, har det hittil ikke vært mulig å studere.»

Ekspertene konkluderer med at det er «lite sannsynlig at lang tids bruk av mobiltelefon gir helserisiko som i dag er ukjent.»

Kampanjen ble fjernet

Tirsdag formiddag, noen timer etter at Filter Nyheter først tok kontakt, ble kampanjen da også stoppet av selskapet som driver de digitale skjermene – den franske reklamegiganten JCDecaux, skriver Filter Nyheter.

– JCDecaux har selvsagt etablert et sett med rutiner for å kontrollere annonsørenes budskap før oppstart av kampanjer, men her glapp det dessverre fullstendig, skriver viseadministrerende direktør Gisle Holst Roness i JCDecaux, i en e-post til nettstedet.

Daglig leder i Folkets Strålevern, Sissel Halmøy sier JCDecaux vurderte seks ulike plakater og stanset to av dem.

Halmøy hevder gruppen har vitenskapelig belegg for påstandene, og at «myndighetene ikke opererer med nødvendige føre-var-anbefalinger når det gjelder stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk», ifølge Filter Nyheter.

Hun mener mobilstråling i dag behandles som tobakk ble før forskningen viste hvor skadelig det var.