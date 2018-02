– Utfordringene for NATO endrer seg med nye utfordringer, og mange ting endrer seg samtidig: Vi har et mer selvhevdende Russland, usikkerhet og terror nær våre grenser og ytterligere spredning av masseødeleggelsesvåpen, sier Jens Stoltenberg.

Han talte mandag på den årlige sikkerhetskonferansen til Den norske Atlanterhavskomité i Oslo.

Her skrøt han av at NATO etter toppmøtet i 2014 har stanset reduksjonen i forsvarsbudsjettene og økt bevilgningene. Men han advarte mot å tro at jobben er gjort.

– Det er mitt budskap her i dag. Regjeringssjefene lovet i 2014 å gjøre mer, og det er behov for å gjøre mer, sa Stoltenberg til en forsamling av norske politikere og eksperter på sikkerhet i Atlanterhavskomiteen.

På NATOs toppmøtet den gangen ble det vedtatt at NATO-landene skal bevege seg mot å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 10 år.

I et brev til Stortinget nylig, skrev forsvarsministeren at Norge vil ligge på 1,5 prosent i årene fremover.

På første benk satt så vel forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Senere i dag skal Stoltenberg møte Stortingets utenrikskomité.

Krevende for NATO

– Vi står overfor en mer krevende sikkerhetspolitisk virkelighet. Verden er blitt farligere, men samtidig har NATO blitt sterkere, sa Stoltenberg i sin innledning.

– Tre av de viktigste oppgavene NATO står overfor for å håndtere en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, er å styrke vårt kollektive forsvar hjemme, håndtere kriser og usikkerhet ute, og vi må styrke det transatlantiske båndet, sa han.

Ikke kald krig

Stoltenberg overtok som NATO-sjef omtrent samtidig med at Russland annekterte Krim-halvøya fra Ukraina, noe som har preget hele hans periode.

I Oslo slo han fast at NATO ikke ønsker noe nytt våpenkappløp med Russland eller en ny kald krig. Tvert imot ønsker NATO dialog, og han understreket at det ikke er noen motsetning mellom styrke og fasthet på den ene siden og dialog på den andre.

– Det er bred enighet i NATO om at dialog med Russland er noe vi trenger, sa han, og viste også til erfaringer fra Norge.

Stoltenberg sier NATO er opptatt av å styrke sitt kollektive forsvar på en «proporsjonal, defensiv og forholdsmessig måte».

Lokal kapasitet

NATO har de siste årene lagt mer vekt på sine nærområder, men Stoltenberg understreker at alliansen må forberede seg på å håndtere kriser utenfor eget territorium også i fremtiden.

Han viser til at NATO nå vil legge mer vekt på å bygge opp lokal kapasitet som kan gjøre jobben, fordi det over tid er mer virkningsfullt og varig og for å stabilisere NATOs ustabile nærområder.

Stoltenberg fremholdt at de 16.000 NATO-soldatene i Afghanistan nå deltar i en trenings- og opplæringsoperasjon.

– Afghanistan gjør selve jobben. Det er en tenkning at det over tid vil gi større resultater, sa Stoltenberg.