– Vi håper Regjeringen nå viser tydelig vilje til å følge opp Opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF), medlem av familie- og kulturkomiteen og en av de fire interpellantene.

Det hører med til sjeldenhetene at fire statsråder blir bedt om å svare på interpellasjoner om samme tema – samtidig.

Arbeiderpartiet vil på sin side på nytt fremme et forslag tirsdag om å sende hele Opptrappingsplanen tilbake til Regjeringen.

Også KrF var fristet til å sende planen tilbake da den kom: – Skuffende og uforpliktende

KrF foreslo en milliard

KrF har kommet med hard kritikk av regjeringens Opptrappingsplan flere ganger tidligere. Mens KrF i sitt alternative budsjett hadde forslag som tilsammen beløp seg til en milliard for å følge opp planen, la Regjeringen 54 millioner på bordet i sitt budsjettforslag for 2018.

Det beskrev barneombud Anne Lindboe som «et museskritt i det viktige arbeidet som må til på feltet.» Hun kalte forslaget en hån mot barna.

– Vi er spesielt spent på hva de tre nye ministrene vil forplikte seg til, sier Bekkevold.

Spent på hva Listhaug svarer

– Den nye justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har gått høyt ut på banen når det gjelder vold og overgrep mot barn – det endte i en debatt om bruk av ordet «monster». Nå vil vi høre hva hun har tenkt å gjøre for å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker, sier han.

Den nye utdanningsministeren, Jan Tore Sanner, blir spurt av KrFs utdanningspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan om hvordan han vil sikre at ansatte i skole og barnehage har nok kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn.

Helseminister Bent Høie har tidligere signalisert at han vil sikre disse utsatte barna i helsevesenet, og er bedt om å svare på hvordan han vil følge dette opp av Olaug Bollestad, KrFs helsepolitiske talskvinne

Det er den nye barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland som har ansvaret for å koordinere arbeidet med planen.

Ap: – Vi fikk rett

Arbeiderpartiet kommer tirsdag nok en gang til å fremme et forslag om å sende planen fra Regjeringen i retur.

– Dessverre viser det seg at vi har fått rett når det gjelder Opptrappingsplanen. Istedenfor å flikke litt her og der, som KrF gjør, er det mye bedre å be om en ny, helhetlig og forpliktende opptrappingsplan, noe som også innebærer en finansieringsplan, sier Lene Vågslid (Ap), medlem av justiskomiteen.

PETER MYDSKE

KrF: – Ap valgte det politiske spillet

KrFs justispolitiske talskvinne, Jorunn E. Gleditsch Lossius, understreker at Opptrappingsplanen var en skuffelse da den ble lagt frem i 2016, og langt fra så forpliktende som et samlet storting hadde vedtatt – hverken i tiltak eller når det gjelder øremerkede midler.

– Men i motsetning til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som bare satte seg på bakbena, valgte KrF å gjøre de vi kunne for å få plass enda flere, gode tiltak for å hjelpe de volds- og overgrepsutsatte barna, sier hun.

– Hadde Arbeiderpartiet valgt å stå sammen med oss, hadde vi fått til enda mer for disse barna, men de valgte heller det politiske spillet.