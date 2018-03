– Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Med utvisningen av én diplomat fra den russiske ambassaden i Oslo kom antall utvisninger på verdensbasis opp i 110.

Norge var det nittende landet som mandag kunngjorde utvisninger av russiske diplomater som en reaksjon på nervegassangrepet i Salisbury, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegift 4. mars.

Svært bekymret

– Dette er første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser, sier Søreide.

Hun understreker at hun er «svært bekymret» for at terskelen for bruk av masseødeleggelsesvåpen ser ut til å senkes.

– Det er avgjørende at vi opprettholder den felles internasjonale holdningen mot bruk av slike våpen, sier utenriksministeren.

Bred vurdering

Søreide sier at norske myndigheter har full tillit til den britiske etterforskningen, og at man legger den britiske regjeringens vurderinger til grunn. Norge skal ha fått bredt innsyn i etterforskningsmaterialet, og konklusjonen peker tydelig mot russiske myndigheter, uten at Russland har bidratt til å opplyse saken eller svare på britiske spørsmål.

– På grunnlag av en bred vurdering – der også reaksjoner fra allierte og partnere har inngått – har vi i dag besluttet å anmode én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo om å forlate landet. Dette er blitt formidlet til Russlands ambassadør i Oslo, sier Søreide.

Masseutvisning

Tidligere mandag kunngjorde USA at de utviser 60 russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia. Ukraina utviser 13, Canada fire, Danmark to, mens Sverige og Finland utviser en hver. Det totale antallet kom opp i 110 med reaksjonen fra Norge.

– Med denne beslutningen viser Norge solidaritet med Storbritannia og står på linje med allierte og partere i en felles reaksjon på Russlands rolle i denne hendelsen, sier Eriksen Søreide.

– Vi har, i likhet med europeiske partnere og allierte, uttrykt solidaritet med og støtten til Storbritannia i denne saken. Jeg har også formidlet dette direkte i samtaler med utenriksminister Boris Johnson, sier hun.

– Berg-sak upåvirket

Utenriksministeren avviser at utvisningen vil få konsekvenser for saken til nordmannen Frode Berg, som har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti mistenkt for spionasje 5. desember i fjor.

– Det er ingen grunn til å tro at denne utvisningen vil ha noen påvirkning for Bergs sak. Dette er en samstemt internasjonal respons, og har ikke noe å gjøre med det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, sier Søreide til NRK.