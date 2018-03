Slik så Holmenkollen ut 18 dager etter femmila

Tirsdag denne uken la Thomas Rem ut en facebookpost om en skitur i Holmenkollen. På turen oppdaget de at løypa fortsatt var full av søppel etter kaoset i Holmenkollen under skifestivalen 10. mars. Da bestemte de seg for å dra på «plogging», en kombinasjon av jogging og søppelplukking.

– Vi gikk på ski forrige lørdag. Dagen etter bestemte vi oss for å hente ut så mye søppel vi klarte. Det endte med rundt 25 kilo søppel. Det er helt forkastelig at naturen og nærmiljøet blir seende slik ut, forteller Thomas Rem.

Fakta: Dette er plogging En kombinasjon av jogging og plukke opp søppel samtidig. Nytt fenomen som startet i 2017 i Sverige, som nå har spredt seg rundt om i andre land verden rundt.

– Hvorfor rydder dere opp etter andre?

– Vi ville synliggjøre for folk hvor ille dette er. Selv har jeg aldri hatt så mye engasjement på Facebook før, så folk bryr seg. Jeg tviler på at folk ville sagt at det er greit at det ligger sånn i Marka. Men likevel legger folk igjen søppelet sitt. Det er et sprik mellom holdning og adferd, mener Rem.

Sko, øl og stol

I facebookposten Thomas Rem la ut etter ryddesjauen skrev han at han fant følgende:

15 kg glass

3 kg pant (190kr), mest aluminium 3kg plast, hvorav 30 Kvikklunsj papir

2 kg restavfall

Diverse sko, hansker, sitteunderlag og en stol

Mat og drikke som ikke var åpnet

– Tankene går egentlig rett til det underliggende problemet. Kanskje folk ikke forstår søppelsirkelen? Dette blir ikke brutt ned i naturen av seg selv. Vi ser at problemet med søppel er økende, både i Nordmarka og fjellet generelt, forteller en oppgitt Rem.

– Greier ikke folk å bære det tilbake?

Rem vil ikke legge skylden på arrangørene. Selv mener han at publikum burde ta sin del av jobben.

– Syndebukkene er jo oss, vi som er tilskuere. Skogen er gratis og tilgjengelig for alle, men da må ta man ansvar for sine egne handlinger og sitt eget avfall. Man har båret det ut dit, da greier vel folk å bære det tilbake? Det veier jo mindre etter man har drukket eller spist opp det som er i emballasjen, undrer Rem.

Klar over søppelet i løypa

Kommunikasjonsansvarlig i Holmenkollen Skifestival, Emilie Nordskar, er kjent med søppelproblemet som Rem beskriver.

– Dessverre stammer det nok mest sannsynlig fra femmilshelgen. Erfaringsmessig så ligger det igjen søppel som vi ikke har klart å ta med på første rydding, forteller Emilie Nordskar.

Nordskar forteller at de gjør mye for å forhindre at det blir søppel liggende i løypa etter festivalen, men publikum må også ta tak i det selv.

– Vi hadde ekstra fokus på dette med forsøpling. Det var rekordmange søppelkasser og egne informasjonsplakater om dette. Vi prøver absolutt å rydde alt etterpå, men som bildene viser, så er det fortsatt søppel. Publikum må ta litt ansvaret for å ta med seg sin egen søppel hjem, sier Nordskar.

– Har det blitt ryddet godt nok etter Skifestivalen?

– Vårt mål er at det ikke skal være søppel i løypa. Vi hadde mannskaper som ryddet gjennom hele arrangementshelgen. Vi skal også ha to ryddeaksjoner så fort snøen smelter, slik at vi er helt sikre på at alt av søppelet blir borte, utdyper Nordskar.

Kun én dråpe i søppelhavet

Rem tror det er mer som ligger igjen ute i turløypa. Han anbefaler flere å ta seg en «søppeltur»

– Vi fikk bare tatt med oss fra ett eller to områder oppe i skogen. Det var bare en dråpe i havet. Vi hadde ikke med oss noen søppelposer opp, avfallsekkene vi brukte, var ironisk nok avfallssekker som folk hadde lagt igjen, sier Thomas Rem.

Bymiljøetaten: – Felles ansvar at skogen vår er ren

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, har tro på at dette er snakk om en glipp og ikke manglende vilje fra arrangøren. Bymiljøetaten har ansvaret for tur- og friluftsliv i Oslo.

– Vår erfaring er at arrangørene er veldig flinke til å rydde opp etter denne typen arrangementer. Det er også en av forutsetningene for å drive arrangement i skogen, at man rydder opp etter seg, sier Kongsteien torsdag formiddag.

Han berømmer brødrene som plukket med seg søppelet de kom over i Holmenkollen.

– Kommer dere til å gjøre noe saelv om ikke arrangøren sørger for at søppelet blir plukket opp?

– Vi må i alle fall bidra. Det er et felles ansvar at skogen vår er ren, så om det ikke blir gjort kommer vi ikke til å lene oss på arrangøren og fortsette å fordele ansvar. Vi må ha det ordentlig der, og vår erfaring er at arrangøren ønsker det samme, sier Kongsteien.