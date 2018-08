Flaggene vaier på halv stang over hele Varhaug mens regnet siler ned. I fryktelig bygevær hutrer og løper folk inn i kirken mens paraplyen vrenger seg, skriver Aftenbladet.

Dette blir også rammen rundt familiens siste farvel til Sunniva Ødegård. 13-åringen fra Varhaug ble funnet drept natt til mandag 30. juli.

Allerede fra klokken ti tok bygdefolk og familiemedlemmer plass i kirken.

Pål Christensen

Kort tid før klokkene begynte å ringe kom familien inn og satte seg på første benkerad, nær kisten som var omkranset av blomster.

– Den fryktelige nyheten om at Sunniva ble funnet død for 11 dager siden har satt dype spor i bygda. Vi føler oss lammet og uendelig triste, åpnet Rasmussen.

Han beskrev Sunniva som livlig og sprudlende, en som likte å synge og opptre.

– Den fryktelige nyheten om at Sunniva ble funnet død for 11 dager siden har satt dype spor i bygda. Vi føler oss lammet og uendelig triste, åpnet prest Gaute Øgreid Rasmussen minneordet med.

Jon Ingemundsen

Presten fortalte fra Sunnivas liv, fra dagmamma og barneskolen. Latteren blandet seg med tårene mens presten forteller fra det altfor korte livet hennes.

– Ei flott jentes liv endte på stien, bare 13 år gammel. Et fryktelig slag for familien, men en tragedie også for bygda Varhaug. Vi som er her i dag ønsker å meddele til Sunnivas nærmeste at vi føler med dere. Og lyse fred over Sunnivas minne, avsluttet presten sitt minneord.

Diktet til Ingeborg Prytz Fougner «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med», med melodi av Sigurd Lunde, ble sunget i den fullsatte kirken.

Hilsen fra søsken

Sunnivas onkel var en av dem som holdt minneord. Han fortalte blant annet hvor viktig klemmene var.

– Når vi treftes var det viktig for oss å gi klemmer. Det kommer vi til å savne, sa onkelen.

Hele forsamlingen var rørt da storesøster og lillebrors siste hilsen ble lest opp:

«Du vil alltid være vår søster. Kjempeglad i deg. Savner deg.»

Pål Christensen

Kirkestua er åpen

Presten var før begravelsen innstilt på å slippe inn så mange som brannvesenet tillater i kirkebygget, rundt 450 personer.

I tillegg var det lagt til rette for at de som ikke fikk plass inne i kirken, kunne sitte i kirkestuen like ved. Der er det sitteplasser til 110 personer.

Tradisjonell ramme

Rasmussen opplyser at det blir en tradisjonell ramme rundt begravelsesseremonien.

– Det blir en tradisjonell begravelse, men i utradisjonelle omstendigheter, sa Rasmussen før seremonien.

Presten vil holde minnetalen og forkynnelsesdelen, som er en del av den tradisjonelle, kirkelige liturgien for begravelser i Den norske kirke.

I tråd med tradisjonen skal det også synges tre salmer.

Solist Bjarte Lending åpner seremonien med sangen «Alt ble så stille», før alle synger «Kjærlighet fra Gud».