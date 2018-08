Siktet 17-åring tilstår Varhaug-drapet

Politiet opplyser at den siktede 17-åringen har endret forklaringen sin og har forklart at han utførte drapshandlingen. Drapet skjedde da hun var på vei hjem, skriver Stavanger Aftenblad.

17-åringen har forklart at Sunniva var et tilfeldig offer. Dette vil politiet undersøke videre, sier politiet.

– Politiet legger til grunn at hun ble drept med stump vold i nærheten av funnstedet, opplyser Bjørn Kåre Dahl i politiet.

Politiet mener at hun ble påført vold i en utendørs trapp like ved drapsstedet og at hun ble flyttet til funnstedet nært opp mot funntidspunktet klokken 03.09.

Da hadde hun vært savnet siden omlag klokka 22.30.

Den drapssiktede 17-åringen ble tirsdag forrige uke varetektsfengslet for to uker. Han nektet da for å ha begått drapet, men i første avhør mandag for ei uke siden knyttet han seg selv til funnstedet.

Påtalemyndigheten kommer til å be om forlenget varetektsfengsling førstkommende tirsdag.

Saken oppdateres.