Kongeparet vil hilse folket på gullbryllupsdagen

29. august er det 50 år siden kong Harald og dronning Sonja giftet seg i Oslo domkirke. Gullbryllupet markeres på bryllupsdagen med en festgudstjeneste i samme kirke.

Nå er det klart at kongeparet vil kjøres i åpen bil til Oslo domkirke i forkant av festgudstjenesten klokken 15.

– Kongen og dronningen skal kjøres i samme bil på samme rute som de kjørte på bryllupsdagen for 50 år siden. Da vil det være mulig å stå langs ruten for å se kongeparet, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved kongehuset til NTB.

Kongefamilien i kortesje

Vidar Knai / NTB / NTB scanpix

Fra Slottet kjører kongeparet ned Karl Johans gate til Kirkegata, der kortesjen svinger inn mot Oslo domkirke. Etter gudstjenesten vil kongeparet kjøres tilbake samme vei.

Bilen ble også brukt under bryllupet til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i 2001 og er en Lincoln Continental fra 1966 med registreringsnummer A-5.

Noen minutter før kongeparet kjører, vil det kjøre en bilkortesje med kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og barna og prinsesse Astrid.

Politiet vil ikke gå i detalj om hvilke sikkerhetstiltak som blir satt inn i forbindelse med at hele kongefamilien vil kjøre ned Oslos paradegate.

– Folk vil blant annet se en del politi ute. Vi har god beredskap og følger nøye med, og vi har kort responstid dersom noe skulle skje. Vi skal legge til rette for en trygg og flott feiring for jubilantene og bidra til at dette blir et fint og verdig besøk for alle involverte, sier presserådgiver Aslaug S. Røhne i Oslo politidistrikt.

4.500 vil feire kongeparet

Mandag denne uken inviterte kongehuset dem som vil delta på festgudstjenesten i domkirken, til å melde sin interesse. Totalt 200 plasser tildeles etter «først til mølla»-prinsippet, men allerede tirsdag hadde over 3.500 mennesker tatt kontakt med kongehuset for å få invitasjon til markeringen.

I løpet av uken har ytterligere 1.000 mennesker meldt sin interesse for å delta på feiringen, som også sendes direkte på NRK.

– Antall henvendelser gikk kraftig ned da vi gikk ut med at over 3.500 hadde meldt sin interesse. Det er svært hyggelig at såpass mange mennesker ønsker å delta på festgudstjenesten. Dessverre er det ikke alle som har meldt sin interesse, som kan få plass i domkirken, sier Gjeruldsen.

Rolig markering

Kongeparet har de siste årene hatt flere markeringer. I 2016 var det 25 år siden de tok over tronen, mens paret i 2017 feiret sine 80-årsdager.

Under et intervju på NRK ved juletider i fjor sa dronningen at hun ønsket seg en rolig markering av gullbryllupet.

Ifølge Gjeruldsen vil markeringen av gullbryllupet avsluttes på Slottet etter festgudstjenesten.

– Det blir en privat middag for kongeparets familie, sier han.