Den siktede mannen er 20 år gammel, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

– Han har forklart at han har en tilknytning til islam, og så har han forklart at han ønsket å drepe flere mennesker og at dette var en terrorhandling, sier hun.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Siktet for terrorhandlinger

Aftenposten snakket med Lunde da han var på vei til sin klient. Han bekrefter at fengslingsmøtet starter 12.15 lørdag.

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger. PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet.

Kritisk skadet

Offeret er en 25 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud. Hun er kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket.

Kvinnen ble knivstukket i ryggen da hun sto i kassen for å betale. Så skal han ha fektet med kniven mot kassamannen før han rømte fra butikken.

Han ble pågrepet i nærheten av åstedet etter kort tid.