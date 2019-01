– Jeg opplever ham som en ustabil og sinnsforvirret 20-åring, sier advokat Ola Lunde om den russiske 20-åringen som er siktet for knivstikkingen i Oslo torsdag.

Klokken 12.15 lørdag startet fengslingsmøtet i Oslo. NRK melder at PST ber om fire ukers varetekt.

Lunde sier 20-åringen opplyser at han hadde som formål å begå flere terrorhandlinger i Norge og andre europeiske land.

– Han er en ensom ulv og opererer alene. Han har ikke noe nettverk i Russland og er ikke tilknyttet IS, sier Lunde.

Tilfeldig offer

Lunde sier kvinnen som ble knivstukket var et tilfeldig offer og at det var tilfeldig at dette skjedde i Norge.

– Min klient er sint på europeere fordi vi har det for godt. Han mener det er en synd å være kristen og at man da fortjener å dø, sier advokaten.

Russeren hadde vært to timer i Sverige før han kom til Norge. I fengslingsmøtet blir det opplyst at han kjøpte kniven i Oslo.

Advokaten sier russeren selv bygger opp undre en terrorteori.

– Etter å ha møtt ham, kjøper jeg ikke denne teorien, sier Lunde.

Han tror russeren trenger psykiatrisk behandling. Han fylte 20 år for ti dager siden. Russeren begjærte lukkende dører under fengslingsmøtet, men dette ble ikke innvilget av dommeren.

Oppgir tilknytning til islam

Den siktede kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

– Han har forklart at han har en tilknytning til islam, og så har han forklart at han ønsket å drepe flere mennesker og at dette var en terrorhandling, sier hun.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Siktet for terrorhandlinger

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger.

PST vurderer fortløpende det generelle trusselbildet. Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier knivstikkingen er lagt inn i vurderingen.

– Men det er ingenting som tilsier at trusselnivået skal endres, sier Bernsen til Aftenposten lørdag formiddag.

Kritisk skadet

Offeret er en 25 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud. Hun er kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket.

Kvinnen ble knivstukket i ryggen da hun sto i kassen for å betale. Så skal han ha fektet med kniven mot kassamannen før han rømte fra butikken.

Han ble pågrepet i nærheten av åstedet etter kort tid.