Forsvareren Ola Lunde mener han er ustabil. Russeren skal ifølge advokaten mene at alle kristne fortjener å dø.

– Varetektsfengsling er nødvendig av hensyn til allmenheten. Jeg sier det til tross for at jeg er forsvarer, sier Lunde.

Advokaten sier at det er nødvendig at han ikke får gå fri på gaten.

– Han er en fare for liv og helse. Han kunne gått ut og tatt en buss og gjennomført en terrorhandling. Jeg opplever ham som en ustabil og sinnsforvirret, sier advokat Ola Lunde om den russiske 20-åringen som er siktet for knivstikkingen i Oslo torsdag.

En 25 år gammel kvinne fra Lier ble kritisk skadet etter at hun ble knivstukket i ryggen da hun skulle betale for varer i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo torsdag.

Skal vurdere siktedes helsetilstand

Oslo tingrett besluttet lørdag ettermiddag å varetektsfengsle russeren for fire uker. Fengslingsmøte startet klokken 12.15 lørdag. PST ba om fire ukers varetekt, noe den siktede samtykket til.

PST ba også om judisiell vurdering, altså en vurdering av siktedes helsetilstand. Videre arbeid skal altså avgjøre om han er tilregnelig.

– Vi er i en tidlig fase i etterforskningen i den første terrorsaken i Norge etter 22. juli, oppsummerte PST, og understreker at de bruker hele sitt internasjonale nettverk i etterforskningen.

– Vi undersøker elektroniske spor, ulike sosiale medier-plattformer og andre ting han har vært i besittelse av, sier aktor Anne Karoline Bakken Staff.

Ville begå flere terrorhandlinger

Det var en tydelig preget 20-åring som møtte i retten lørdag. I en litt for stor T-skjorte, og med blikket ned, svarte han på rettens spørsmål med kun korte ja og nei.

Russeren begjærte lukket møte, og det fikk han dommerens tilslutning til.

– Han håndterte fengslingsmøtet tilsynelatende greit, men inntrykket av en syk mann er styrket etter i dag, sier hans advokat etter at fengslingsmøtet var avsluttet.

Videre sier Lunde at 20-åringen hevder at han hadde som formål å begå flere terrorhandlinger i Norge og andre europeiske land.

– Han er en ensom ulv og opererer alene. Han har ikke noe nettverk i Russland og er ikke tilknyttet IS, sier Lunde.

Han vurderer russeren som «åpenbart farlig».

Tilfeldig offer

Lunde sier kvinnen som ble knivstukket, var et tilfeldig offer, og at det også var tilfeldig at dette skjedde i Norge.

Russeren skal ha vært noen timer i Sverige før han kom til Norge. Kniven skal være kjøpt i Oslo.

Advokaten sier russeren selv bygger opp under en terrorteori.

– Etter å ha møtt ham, kjøper jeg ikke denne teorien, sier Lunde.

Han tror russeren trenger psykiatrisk behandling.

Oppgir tilknytning til islam

Den siktede kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

– Han har forklart at han har en tilknytning til islam, og så har han forklart at han ønsket å drepe flere mennesker, og at dette var en terrorhandling, sier hun.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Siktet for terrorhandlinger

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger.

PST vurderer fortløpende det generelle trusselbildet. Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier knivstikkingen er lagt inn i vurderingen.

Kritisk skadet

– Men det er ingenting som tilsier at trusselnivået skal endres, sier Bernsen til Aftenposten lørdag formiddag.

Russeren ble pågrepet i nærheten av åstedet etter kort tid.