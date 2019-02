Dommen fra Kristiansand tingrett er i tråd med aktors påstand. Kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, la på sin side ned påstand om at hans klient frifinnes for samtlige forhold. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

En ankesak er allerede forhåndsberammet med oppstart 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

Tirsdagens dom faller over fem uker etter at saken ble avsluttet 21. januar. Den hadde da pågått siden 12. november i fjor.

For 17 år siden ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

I tillegg har påtalemyndigheten tiltalt henne for å ha forgiftet en tredje mann flere ganger og for urettmessig å ha tatt ut noe over 150.000 kroner med et av hans kredittkort.