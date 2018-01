Trikkefører frikjent etter dødsulykke

En 60 år gammel mann døde av skadene han fikk i ulykken i nærheten av stoppestedet Thune i Drammensveien i Oslo i januar 2016.

Oslo tingrett kom i februar i fjor frem til at det ikke var noe i bevisførselen som skulle tilsi at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde.

Kvinnen ble frifunnet i tingretten, men påtalemyndigheten anket saken ettersom man mente at kvinnen kjørte trikken uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

Nå er kvinnen frikjent også i Borgarting lagmannsrett.