Brudgommen fikk fem års besøksforbud etter bryllupsnatten

Det nygifte ekteparet skulle avslutte fjorårets bryllupsfeiring med å overnatte i en suite på et hotell i Sandefjord. Da startet bråket.

Mannen i slutten av 30-årene ble forbannet da de kun fikk et alminnelig dobbeltrom, ettersom han hadde bestilt en suite, heter det i dommen fra Sandefjord tingrett nylig.

Dommen mot mannen er ikke rettskraftig, ettersom mannen ifølge forsvarer Reidar Steinsvik opplyser at den vil bli anket.

Kvelertak på bruden

Da det nygifte paret kom inn på rommet, gikk brudgommen løs på inventaret, forklarte vitner og fornærmede i retten. Bruden og en venn av paret forsøkte å roe ned brudgommen, men til ingen nytte.

Etter hvert kastet brudgommen bruden i sengen, satte seg oppå henne og tok tak rundt halsen hennes, ifølge dommen.

Det tidligere parets felles venn forklarte i retten at han dro mannen vekk og la ham i bakken.

Etter bråket på hotellrommet forsøkte bryllupsgjester å få paret ut av hotellet gjennom bakveien. Oppstyret på hotellrommet hadde imidlertid fått ansatte ved hotellet til å tilkalle politiet, som ventet utenfor.

Paret ble deretter kjørt hjem til sin egen bolig, av politiet.

Slo hull i soveromsdøren

Hjemme fortsatte krangelen mellom bruden og brudgommen. Da skal mannen igjen ha tatt kvelertak på sin kone.

I retten forklarte mannen at han holdt kona nede på sengen, han viste også hvordan han hadde holdt rundt halsen hennes med begge hender.

Mannen ble til slutt dratt vekk av parets felles venn, som skulle sove i stuen. Bruden forlot rommet, gikk inn på badet, rev av seg brudekjolen og låste så døren til soverommet.

Hennes nye ektemann hadde fortsatt ikke roet seg, og ifølge kvinnen slo han hull i døren inn til soverommet.

Anmeldte falske voldtekter – 18 år gammel kvinne dømt til fengsel i ett år og fire måneder.

Fire voldsepisoder

I avhør har mannen erkjent at han ved to anledninger denne kvelden tok kvelertak på kvinnen. I retten forklarte han at han gjorde dette fordi «hun var krakilsk, og han måtte beskytte seg og roe henne ned».

I dommen fra tingretten heter det at dette står i kontrast til forklaringene til bruden og parets felles venn.

Mannen mener at han ikke har utsatt sin kone for vold. Dette fordi hun ikke fikk merker etter hendelsen, heter det i dommen.

Ektemannen skal, ifølge tiltalen, ha tatt kvelertak på kona ved to senere anledninger. Mannen ble i tingretten dømt for fire tilfeller av vold.

Brøt kontaktforbudet 115 ganger

Rundt ett år etter bryllupet ba kona om kontaktforbud for ektemannen, fordi hun var redd ham. Dette ble innvilget av politiet.

Dette hindret derimot ikke mannen i å kontakte kona, blant annet via telefon, SMS og e-post. Etter hvert kontaktet han henne via sosiale medier. Han skal ha brutt kontaktforbudet 115 ganger.

I retten forklarte kona at hver gang hun hadde klart å stanse ektemannens kontaktforsøk på en «plattform», begynte han å kontakte henne via andre plattformer.

Mannen forklarte i retten at han brøt kontaktforbudet fordi han ikke forsto hvorfor kona hadde anmeldt ham og avsluttet samlivet.

– Jeg ville forstå hva som skjedde, og ha en forklaring fra henne, forklarte han i retten.

Mannen er i tingretten dømt til 120 dagers ubetinget fengsel. Det ble i retten lagt ned påstand om fem års kontaktforbud, noe mannen samtykket til.

I tillegg ble han dømt for dokumentforfalskning, kjøring uten gyldig førerkort og bruk av narkotika. Han ble dømt til å betale sin tidligere partner 28.298 kroner for utlegg hun har hatt i forbindelse med saken. Hun ble også tilkjent 50.000 kroner i oppreisning.