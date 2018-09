– Det er for kaldt i klasserommene til å ha undervisning. Derfor valgte vi å stenge i dag, sier avdelingsleder Tove Balestrand ved Valestrand skule på Valestrandsfossen.

Grytidlig i morges startet hun og kollegene å varsle barna om at det ikke ble skole i dag. Med mobilnettet nede var det en omfattende jobb.

– Vi måtte dra inn til kommunehuset der de har både nett og telefon, sier hun.

– Det siste vi ønsker

Også fem andre skoler og barnehager i Haus og på Valestrand er stengt som følge av strømbruddet. Klokken 10 i dag var fortsatt 3000 husstander uten strøm på Osterøy.

På skoleplassen utenfor har vinden herjet hardt. Et fotballmål er fullstendig smadret av et veltet tre. Et annet har blåst bortover banen.

EIRIK BREKKE

– Å stenge skolen er det siste vi ønsker å gjøre. Men i dag hadde vi ikke så mange andre muligheter, sier lærer Tone Tepstad Lisæter.

Med elevene hjemme bruker lærerne dagen til praktiske aktiviteter og rydding. Det er godt å holde seg i aktivitet når temperaturen er lav.

– Ja, vi har bommet på klærne kan du si. Jeg skal hjem for å hente varme klær nå, sier Lisæter.

EIRIK BREKKE

– Må finne en løsning

Også den lokale butikken og bensinstasjonen er stengt på grunn av strømbruddet.

I kommunehuset i Lonevåg har ordfører Jarle Skeidsvoll skaffet seg oversikt over skadeomfanget på øyen. I morgentimene har flere privatpersoner tatt initiativ til å rydde veier.

– Når naturen slår til, må man jo bare finne en løsning, sier han.

Ordføreren er overrasket over at så mange som rundt 3000 fortsatt er uten strøm. Mesteparten av disse ligger i sør og vest der bebyggelsen er tettest.