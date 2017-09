«Heller ikke vitneforklaringene fra (Eirik) Jensens kolleger og ledere har gitt retten svar på hvorledes det var mulig for Jensen å operere slik han gjorde i mange år – helt på siden av informantreglene, og uten tilsynelatende tilstrekkelig korrektiver og kontroll – uten at noen grep inn.»

Dette er ett av en rekke hardtslående poenger fra tingrettsdommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Den rammer en passiv politiledelse hardt.

Etter at dommen falt mandag ettermiddag, har det vært svært vanskelig å få politiledere i tale. På spørsmål om hvorfor man ikke tok tak i anklagene mot Jensen, svarer politimester Hans Olav Sjøvold slik:

– Dette er det vanskelig å gi svar på.

Sentrale politifolk Aftenposten har vært i kontakt med, sier at det nå ligger an til en «ubehagelig granskning».

Fulgte ikke opp

Dommerne i saken peker i dommen gang på gang på at det forelå anklager internt om at Jensen var «uren i travet» og «en møkkete politimann».

Men dette ble ikke fulgt opp.

Dan P. Neegaard

Gjermund Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, hevdet i sin prosedyre i retten at det straffbare forholdet mellom Cappelen og Jensen burde ha vært stanset på et langt tidligere tidspunkt.

Fakta: Sentrale poenger i dommen. Om Jensen: «Retten finner det videre bevist ut over enhver rimelig tvil at betalingen på kr 667.800 åpenbart må betegnes som grov korrupsjon.» Om Cappelen: «Det er ubestridt at Cappelens hasjvirksomhet har hatt en omsetning i hele tiltaleperioden på godt over en milliard kroner. Hvitvasking av store deler av beløpet synes å ha hatt et profesjonelt preg, med sannsynligvis benyttelse av anerkjente advokat-, bank- og meglerhus i Norge og i utlandet, samt konti i sveitsiske banker.» Om Jensen: «Jensen er ikke tidligere straffedømt. Han blir nå å domfelle for forsettlig brudd på straffeloven [...] for medvirkning til innførsel av ca. 13,9 tonn hasj. Han blir videre å domfelle for grov korrupsjon ved mottagelse av utilbørlige fordeler for minst kr 667.800.» Om politiet: «Det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger i politiet som Jensen har hatt, med ansvar for å drive etterforskning mot blant annet narkotikaforbrytere, i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet, og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis. Noen direkte veiledende rettspraksis er således vanskelig å finne.» Om Jensen: «Til den samlede straffeutmålingen bemerker retten at Jensens medvirkning til hasjimporten ikke kan betegnes som perifer eller beskjeden. Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens hasjvirksomhet. Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Cappelens forsett, men også engasjert seg i Cappelens kriminelle virksomhet.»

Cappelen hadde da forklart at han og Jensen allerede på midten av 1990-tallet «utviklet et usunt og samfunnsskadelig» forhold, noe dommer Heger og tingretten ved flere anledninger påpeker i dommen.

Lang fartstid i politiet

Eirik Jensen jobbet i Oslo-politiet fra 1977 av, samme år som han ble uteksaminert fra politiutdannelsen. I en periode jobbet han med oppryddingen av narkomiljøet i Slottsparken. Senere ble han ble han etterforsker på narkotikaavdelingen.

På 90-tallet ledet han kampen mot de kriminelle MC-miljøene i Oslo-området. Han var i en årrekke en av Oslo-politiets mest betrodde medarbeiderne. Han ledet Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray - og ble regnet som en krumtapp i arbeidet mot organisert kriminalitet.

I 2011 ble Jensen fjernet som sjef for prosjekt X-ray, og i 2013 ble han overført til en rådgiverstilling.

Han ble suspendert fra stillingen som politioverbetjent da han ble pågrepet i februar 2014.

Jensen selv tok anklagene med ro

Allerede i 2003 fikk politiinspektør Einar Aas, som da var kriminalsjef i Asker og Bærum, tips fra mannskapene sine om at det var en «møkkete politimann» i Oslo. Navnet Eirik Jensen ble nevnt.

Ikke lenge etter kom det nye meldinger fra kriminelle om at en politimann i Oslo var «uren i travet». Igjen dukket navnet Eirik Jensen opp:

– Jeg kontaktet visepolitimester Hans Halvorsen for å spørre om hva vi skulle gjøre. Vi ble enige om å vente med å kontakte Spesialenheten, sa Aas under rettssaken.

Beri Roald, NTB Scanpix

Aas konfronterte Eirik Jensen med at sistnevnte hadde et «grusomt og fryktelig renommé» i deler av norsk politi:

– Til min overraskelse tok Jensen dette med stor ro. Men fra Kripos, Stavanger og Sør-Trøndelag kom det bekymringsmeldinger, sa Aas.

Men politiinspektør Iver Stensrud, som hadde jobben som orgkrim-sjef før Aas, gikk god for Jensen. Det veide tungt for Einar Aas. Også andre politifolk har gått god for Eirik Jensen.

Jensens tidligere sjef: – Ikke overbevist

Leif A. Lier, i dag pensjonist, var sjef for etterretningsseksjonen i Oslo-politiet. I flere år hadde han Eirik Jensen som en nær medarbeider.

– Du fulgte opplesningen av dommen. Ble du overbevist om at Jensen er skyldig i narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon?

– Nei, jeg ble ikke overbevist. Det er slik John Christian Elden påpekte, at alt må bevises, det er ikke nok at man synes og mener. Men jeg har ikke fulgt saken i retten, og det var så mange avbrytelser under NRKs sending at jeg må lese hele dommen før jeg kan kommentere mer rundt dette, svarer Lier.

Morten Holm , NTB Scanpix

– Kan få følger for flere i politiet

– Nå skal saken ankes til lagmannsretten. Der skal en jury kun svare ja eller nei på skyldspørsmålet. Vi har sett flere eksempler på at man er dømt i tingretten, for å så å bli frikjent i lagmannsretten, sier Leif A. Lier også.

– Dersom dommen blir stående, hvordan vil den påvirke tilliten til norsk politi?

– Det blir en helt annen skål. Dette er en trist dag for norsk politi. Det kommer til å bli en veldig stor intern diskusjon og vurdering av hvordan man skal gjøre ting i fremtiden. Pressen vil kjøre hardt på dette i månedene som kommer, og det blir spennende å høre hva sjefene i politiet synes og mener.

– Hva kan det komme ut av dette?

– Einar Aas, som selv kommer fra Asker og Bærum, sier at han varselet politimesteren sin om Eirik Jensen. Etter det vet vi ikke hva som skjedde. I Asker og Bærum bekreftes det fra politimesterhold at man kjente til saken, i Oslo kjente man ikke til den. Det forteller om veldig dårlig kommunikasjon.

– Hva sier dommen om passivitet fra politiledelsens side?

– Det er mange spørsmål å stille her.

– Kan dette få følger for politifolk?

– Ja, det kan den få, både for enkeltpersoner og for organiseringen av politiarbeidet, organisering av kilder. Hvis det skal legges så strenge regler som det nå antydes, tror jeg at det kan bli helt slutt på å få informanter til politiet. Uansett kommer dette til å vanskeliggjøre politiets arbeid i tiden fremover, sier Lier.