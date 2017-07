Preikestolen topper CNNs liste over steder du må se

«Med 604 meters fall fra det flate platået i Lysefjorden, og ingen gjerder, er ikke dette et sted for den som lider av høydeskrekk.»

Slik starter CNNs omtale av Preikestolen, skriver Stavanger Aftenblad.

Videre forteller de om utsikten, og at du ikke er nødt til å kjenne på skrekken ved kanten for å nyte turen hit. Vel så fin er utsikten over Lysefjorden.

Hele listen finner du her

Fjorder er også noe Norge har et rykte på seg for å være gode på. På tiendeplass finner vi Geirangerfjorden og Nærøyfjorden sammen.

«Hvis du bare har tid til å besøke to fjorder i hele ditt liv, sørg for at det er Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.» skriver CNN.

Geirangerfjorden ligger i Møre og Romsdal. Geiranger er ei bygd i Stranda kommune, og ligger helt innerst i fjorden.

Nærøyfjorden ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Fjorden er 17 kilometer lang.