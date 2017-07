EU-parlamentets president: Kan bli migrantstrøm av «bibelske dimensjoner» til Europa

Norge har den laveste asylkomsten siden 90-tallet med 2380 asylsøkere dette halvåret.

I Italia er det en helt annen situasjon. Nærmere 85.000 flyktninger og andre migranter har tatt seg over Middelhavet til Italia, og bunken med asylsøknader har bikket 120.000.

Nå ber de resten av Europa om hjelp, melder NRK.

– I dag er vi bekymret for noen få tusen migranter, men innen fire eller fem år vil det komme millioner av dem. Hvis vi ikke konfronterer problemet nå vil vi se en tilstrømning av bibelske dimensjoner, sier president for Europaparlamentet, Antonio Tajani til den italienske allmennkringkasteren RAI.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandiber ber også det internasjonale miljøet ta affære.

– Det utfolder seg en tragedie foran øynene våre. Italia kan ikke stå alene om problemet, sier han til BBC.

Aftenposten mener: Europa må hjelpe Italia

Professor: – Uholdbart på lengre sikt

Sosiologiprofessor og forsker på internasjonal migrasjon ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, mener det er en manglende internasjonal vilje til å håndtere migrasjonskrisen Italia nå har fått i fanget.

– Italia er nå første linje i Europa, og når andre EU-land vegrer seg for å bidra til byrdefordeling, er de i en utsatt posisjon.

Hun sier det er vanskelig å spå hvor mange flyktninger vi kan få i årene som kommer.

– Nye konflikter i Europas nærområder i kombinasjon med økonomiske og politiske problemer på det afrikanske kontinentet, kan føre til høyt innvandringspress på Europa, sier hun, og viser til situasjonen i Nigeria, Jemen og Egypt.

– Dette er folkerike og problemridde stater som potensielt kan bli store avsenderland for migranter til Europa.

Koleraepidemi i Jemen: 7000 daglige tilfeller.

Norge har oppfylt sine forpliktelser

Forrige uke møttes EU-landene i Tallinn. Der brukte Italias innenriksminister Marco Minniti en halvtime på å redegjøre for situasjonen i Italia.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H), som var Norges representant på møtet, sier til NTB at det fra italiensk ståsted er flere land som ikke har bidratt til å håndtere flyktningstrømmen over Middelhavet.

Han mener dette ikke gjelder Norge.

– Her vil jeg imidlertid legge til at Norge har oppfylt sine forpliktelser, og at det ikke ble rettet negativ oppmerksomhet mot oss, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H).

Joahn Dalhuisen, Europadirektør for Amnesty International, er ikke imponert over møtet.

– Europa har gradvis vendt ryggen til søke- og redningstrategien som reduserte dødeligheten til sjøs til fordel for en strategi hvor tusenvis drukner og desperate menn, kvinner og barn er fanget og utsatt for horrible overgrep i Libya, sier han i en nyhetsmelding på deres egne sider.

Rasjonalt å nedbemanne i Norge

Til høsten legges 41 asylmottak ned. Da har Norge en kapasitet på 8.700 plasser. I fjor var tallet 29.000.

Brochman mener det er riktig å legge ned mottak når asylankomsten er lav.

– Det er ikke samfunnsøkonomisk fornuftig å holde et stort apparat oppe når flyktningtallene til Norge er lave. Det som er viktig er å ha beredskap til å kunne øke kapasiteten raskt hvis det blir nødvendig.

Hun forklarer den lave asylankomsten med en kombinasjon av eksterne forhold som streng grensekontroll i andre europeiske land samt norske restriksjoner.

– Norge er under de rådende forhold beskyttet av geografien. Få personer klarer å ta seg til Norge når grensene lenger sør er stengt, sier Brochmann, og påpeker at Norge var et av landene som mottok flest flyktninger, sammenlignet med folketallet i 2015.