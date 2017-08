– Man skal kunne snakke sammen om ting. Det er jo derfor vi er her.

– Jeg synes det var skuffende at hun valgte å fokusere på det negative, sier Hamza Ansari.

24-åringen er ferdig utdannet lege, og en av hovedarrangørene av al-Hidayah Camp 2017 mot radikalisering og ekstremisme.

Han skulle ønske innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som sammen med flere andre profilerte politikere var invitert til å holde innlegg under fredagens åpningsseanse, hadde brukt litt mer tid på å fremme det positive arbeidet som blir gjort.

Siv Dolmen

– Hundrevis av unge muslimer har brukt tid og krefter helt frivillig på å få i stand dette arrangementet. Alle som deltar denne helgen er her kun fordi de ønsker å lære og å bidra i samfunnet, sier han.

Fakta: al-Hidayah Camp 2017 al-Hidayah Camp er en sommerleir for muslimsk ungdom etablert av den internasjonale Minhaj-ul-Quran-bevegelsen. Konferansen fokuserer på å fremme fred og toleranse, og å utruste unge muslimer til å motkjempe radikalisering i sine samfunn gjennom foredrag og workshops. Konferansen finner sted for første gang i Norge denne helgen. Det er Minhaj Ungdom, ungdomsavdelingen i bevegelsens Oslo-moské, som er arrangører. Rundt hundre frivillige har arbeidet i over et år for å forberede arrangementet, som tiltrekker seg rundt 500 unge muslimer fra hele Europa. Årets konferanse fokuserer på ekstremisme. Sarpsborg ble valgt fordi Østfold er en av de norske fylkene som har hatt størst utfordringer med Syria-farere. Kilde: Minhaj Ungdom Norge

Siv Dolmen

Kritisk

Statsråden brukte sitt innlegg på fredagens åpningsseanse til å gå hardt ut mot hovedtaleren og grunnleggeren av Minhaj-bevegelsen, den canadisk-pakistanske teologen Muhammad Tahir-ul-Qadri.

– Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover? spurte Listhaug fra talerstolen.

Bakgrunnen for kritikken var Tahir-ul-Qadris angivelige tilknytning til Pakistans omstridte blasfemilovgivning.

Siv Dolmen

Listhaug sa etter åpningsseansen at hun ikke synes hun fikk svar fra teologen.

– Ungdommene her etterlyser samhold og dialog for å kunne bekjempe radikalisering i egne rekker. Bygger du opp under det ved å kritisere, heller enn å støtte arbeidet som blir gjort?

– Dialog har vi snakket om i så mange år nå. Det nytter ikke om jeg bare møter opp og kaster ut floskler fra talerstolen. Vi er nødt til å tørre å diskutere det som er vanskelig når vi møter hverandre, sier Listhaug.

- Langt fra vår hverdag

Aesha Nishar (27), Amna Aslan (24) og Sameen Shabir (24) synes ikke det var feil av Listhaug å stille spørsmålene og har forståelse for at mange andre kanskje også lurer på det samme.

– Man skal kunne snakke sammen om ting. Det er jo derfor vi er her, sier Nishar.

Selv tror de kritikken er tatt ut av kontekst, men synes det er vanskelig å uttale seg om problemer som ligger så langt utenfor deres egen realitet og hverdag.

Siv Dolmen

Men de er alle enige om at de synes fremstillingene av islam i Norge ofte er altfor negativ.

– Det er så mye fokus på terror og ekstremisme, og det gjør meg veldig trist. Det er jo ikke ting jeg kan relatere meg til, sier Shabir.

Hun legger til at kommentarfelt og nettroll ikke gjør ting noe enklere.

– Vi vet at islam ikke egentlig er sånn som det representeres i media. Hovedhensikten denne helgen er å vise den gode siden av islam, det er det som motiverer oss, sier Nishar.

– De må snakke med oss

Iqra Mushtaq Khan (27) har vært med på å planlegge og koordinere helgens arrangement. Hun har vært et aktivt medlem av Minhaj Ungdom siden hun var 12 år gammel, og det er den åpne og kunnskapsbaserte tilnærmingen til troen hun setter høyest.

– Det er veldig sosialt her, alle er veldig imøtekommende. Vi har tilgang på litteratur og ledere som er oppdaterte og oppegående. Her får du svarene du trenger som ung muslim, og det tror jeg skiller oss ut.

Khan tror det er spesielt viktig for ungdommer på søken etter en identitet og en plass i samfunnet.

Siv Dolmen

– Jeg tror de som faller inn i feil grupper ikke har den samme tilgangen på samtaler. For eksempel er ordet jihad helt misforstått i dag. Jeg har alltid lært at jihad betyr å kjempe for å bli et bedre menneske. Å være snill, å smile – det er jihad for meg.

Khan håper politikere som Listhaug også legger merke til den lokale innsatsen som gjøres av organisasjoner som Minhaj.

– Sylvi fikk si det hun ville her i dag, ingen stoppet henne. Det viser jo at også muslimer er åpne for dialog. Myndighetene kan ikke bare snakke om oss, de må også snakke med oss, sier hun.

Siv Dolmen

Matchende antrekk

Nå som åpningsseansen er tilbakelagt, gleder jentene seg først og fremst til å være på leir. De tror helgens høydepunkt blir de mange foredragene og workshopene de skal delta i. Fred, toleranse og forebygging blir viktige nøkkelord.

– Også klær da! Vi har bestemt på forhånd hvilke farger vi skal gå med. Har dere lagt merke til det, at vi har matcher? Dette er planlegging på detaljnivå, sier Khan til anerkjennende latter fra de andre jentene.

Siv Dolmen

– Men det viktigste er at man blir et bedre menneske, legger Aslan til.

Hun ser mest frem til de uformelle kveldssamlingene, der venninnene samles til bønnesirkler og sang.

– Vi gleder oss skikkelig, sier hun og smiler.

