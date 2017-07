KRISTIANSAND: 15-åringen har blant annet truet med å hoppe fra Varoddbrua og andre punkter i nærheten av Kristiansand flere titalls ganger siden nyttår. Det skriver Fædrelandsvennen.

Gjentatte ganger har hun sittet på rekkverket på Varoddbrua og truet med å hoppe. Store redningsressurser er sendt ut, både på og under broen. To ganger satt hun på rekkverket midt i rushtiden, med et stort antall forbipasserende vitner.