Jakter to gjerningsmenn etter meget grov vold

Først mer enn tre timer etter at politiet først fikk melding om den usedvanlig grove voldshendelsen valgte de å varsle den største detektiven i jakten på gjerningsmennene, nemlig publikum.

– Vi valgte å prioritere å jobbe på stedet i fred og ro før vi varslet på twitter. Først da pressen spurte om hvorfor det var bevæpnet politi på Bjerke, gikk vi ut med en melding, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt.

Vitner sier til politiet at to personer var involvert i hendelsen.

Mannen ble funnet av forbipasserende rundt klokken 15.45 tirsdag ettermiddag.

Han var bevisstløs og hadde synlige hevelser i ansiktet.

Ved 20.30-tiden ønsker ikke politiet å si noe mer om fornærmedes alder eller bakgrunnen for voldsepisoden.

– Han har livstruende hodeskader og ligger i respirator. Foreløpig vet vi ikke hvem han er, sier vaktleder ved krimvakten ved politiet i Oslo, Øyvind Torgersen.

Mannen ble funnet i Refstadsvingen mellom Trondheimsveien og Bjerke travbane.

Området er sperret av, kriminalteknikere jobber på stedet med blant annet innhenting av video og patruljer snakker med vitner.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men det kan se ut som det har vært en konfrontasjon eller slagsmål i forkant, sier Sylju. På Twitter melder Oslo-politiet at vitner på stedet forteller at det har vært flere personer involvert i hendelsen.