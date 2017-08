Kvinnen som ble drept på Eidsvoll identifisert

– Politiet bekrefter at den avdøde er en 23 år gammel kvinne med iransk statsborgerskap. Hun hadde midlertidig opphold i Norge. Pårørende har uttrykt et ønske om at avdøde ikke skal identifiseres med navn eller bilde, noe en skal vise full forståelse for, sier politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de er i prosess med oppnevnelse av bistandsadvokat og håper å ha det klart i løpet av dagen.

Funnet i bil

Politiet fikk melding om et trafikkuhell på fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll kommune tidlig tirsdag morgen. Da politiet kom til stedet ble det funnet en død kvinne i en bil. En mann 38 år gammel mann ble pågrepet på stedet og er siktet for drap.

Politiet opplyser at den siktede 38-åringen i et nytt avhør onsdag opprettholder sin forklaring der han erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld for forsettlig drap.

Politiet har sikret kniven som mannen trolig brukte til å drepe den 23 år gamle kvinnen.

– Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar vi er drapsvåpenet. Jeg kan samtidig avkrefte at det er snakk om bruk av skytevåpen, som det har vært spekulasjoner om, sier politiadvokat Christiansen.

Varetektsfengslet

Selv om etterforskningen fortsatt pågår, begynner det å avtegne seg et hendelsesforløp for etterforskerne. Drapet skjedde trolig i bilen til 38-åringen natt til tirsdag, det skjedde med kniv og politiet mener det ble utført med forsett – altså at siktede hadde til hensikt å drepe kvinnen da han stakk henne med kniv.

Siktede samtykket i politiets begjæring om varetektsfengsling, og spørsmålet blir dermed behandlet uten rettsmøte. Onsdag ga Nedre Romerike tingrett politiet medhold i at den siktede 38-åringen blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i isolasjon.

– Politiet konstaterer at retten er enige med oss i at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått den straffbare handlingen han er siktet for, nemlig forsettlig drap. Retten er også enige med oss i at det ut fra sakens alvor og karakter er nødvendig med restriksjoner som brev- og besøksforbud, samt isolasjon, opplyser politiadvokaten i en pressemelding.

Nekter straffskyld

Mannen erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Han hevder knivstikkingen skjedde ved et uhell under en opphetet krangel. Ifølge forsvareren, advokat pr. Ove Marthinsen, kranglet de om «kjæresteting» da det angivelige uhellet skjedde.

– Jeg kan bekrefte at vi jobber med at det en relasjon mellom avdøde og siktede, hvor de har kjent hverandre over noe tid, sier politiadvokat Christiansen.

Forsvareren oppgir at hans klient og den drepte kvinnen var kjærester og sier til VG at dødsfallet til kvinnen skyldtes «et uhell som startet med en krangel inne i bilen og som utviklet seg til å bli et basketak med kniv».

– Hendelsen skjedde i bilen, slik jeg oppfatter det, sier Marthinsen.