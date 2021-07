Stavanger: 16.000 har ikke svart på vaksineinnkalling

Helene Leiros Duarte har fått mulighet til å vaksinere seg, men takket nei fordi hun er gravid. – Fastlegen sa at det var trygt, men at man gjør det på eget ansvar. Jeg ville ikke risikere noe, sier hun. Mannen hennes Newton Duarte venter på hans tur. – Familien min er fra Brasil, og de har enda ikke møtt sønnen min, sier han. Her er de sammen med Olivia (4) og Benjamin (2). Foto: Carina Johansen