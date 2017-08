PST om nedskalert tiltale mot 17-åring som var terrorsiktet: – Ingen dramatikk

I påsken ble en 17 år gammel gutt med russisk statsborgerskap arrestert på Grønland i Oslo med en hjemmelaget sprengladning. Siden har gutten sittet i varetekt. Rettssaken er forhåndsberammet til å starte den 2. oktober i Oslo tingrett.

Gutten har vært siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel med en strafferamme på inntil 15 år i fengsel, straffelovens paragraf 142.

Nå har Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) tatt ut en tiltale som ikke omfatter terror og med lavere strafferamme, inntil 10 års fengsel. Tiltalen går på «anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse og handlinger er grov særlig fordi den ville være særlig samfunnsskadelig.»

Fakta: Tiltalen mot 17-åringen Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 191 b jfr 191 a jfr. 188. «For i hensikt å bruke på en uforsiktig måte å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse og handlinger er grov særlig fordi den ville være særlig samfunnsskadelig.» Strafferammen er inntil 10 års fengsel.

PST gikk høyt ut

– Hva skjedde? Dere gikk høyt ut med siktelse etter terrorlovgivningen med en strafferamme på 15 år? Tiltalen er betydelig redusert?

– Det ligger ingen dramatikk i dette, sier Kathrine Tonstad, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Vi har ansett det som riktig å ha den siktelsen, den har også vært prøvd av retten i forbindelse med varetekt. Men så har det vært foretatt en grundig, rettslig vurdering av saken i forbindelse med at tiltalebeslutningen skal tas ut, og da har man landet på denne tiltalen.

– Strafferammen knyttet til disse bestemmelsene er inntil ti års fengsel. Påtalemyndigheten ser fortsatt svært alvorlig på dette.

Fra spiker til biter fra nettinggjerde

– Men ikke så alvorlig som før?

– Den rettslige vurderingen som ligger bak den endringen, knytter seg særlig til den eksplosive enhetens karakter og skadepotensial.

– Tidligere har dere snakket om sprengladning med spiker, men ifølge tiltalen ble det brukt «splinter i form av biter av et nettinggjerde»?

– Dette har vært korrigert, splintmaterialer er et riktigere begrep. Men det er ikke noe i det faktiske grunnlaget som har endret seg.

– Du har tidligere uttalt at mistanken mot ham var styrket?

– Det står jeg ved. Det dreier seg om det øvrige faktum i saken. Jeg kan ikke gå veldig i detalj på det, men tiltalen innebærer at han hadde til hensikt å detonere denne enheten, noe som ville være egnet til å medføre fare for andres helse og ville være særlig samfunnsskadelig.

– Påtalemyndigheten ser ikke på dette som guttestreker, understreker Tonstad.

– Er det et nederlag for PST at tiltalen er så pass nedskalert i forhold til siktelsen?

– Tiltalebeslutningen er i tråd med PSTs innstilling til NAST, sier Tonstad.

Olga Stokke

Var kjent av PST

Gutten var kjent av PST da han ble pågrepet av Oslo-politiet med det primitive eksplosivet. 10 år gammel kom han til Norge som flyktning sammen med familien sin. Han fikk opphold og vokste opp i Vadsø, hvor han ble kjent med to tsjetsjenske menn som ble fremmedkrigere i Syria.

Guttens forsvarer, advokat Javeed Shah, sier til Aftenposten at det først og fremst er gode nyheter for gutten at det ikke er tatt ut terrortiltale mot ham.

– Men han ser fortsatt alvorlig på saken. Det er fortsatt en alvorlig tiltale med en strafferamme på ti år, sier Shah som foreløpig ikke ønsker å kommentere at tiltalen er nedskalert i forhold til siktelsen.

Nysgjerrig

Han påpeker at gutten fortsatt avviser at han hadde noen intensjon om å skade noen med sprengladningen.

– Han ser frem til å forklare seg i hovedforhandlingene og å legge denne saken bak seg, sier forsvarer Shah.

– Hvorfor hadde han tenkt å sprenge sprengladningen?

– Han er en 17 år gammel gutt, han var nysgjerrig. Men han hadde ingen planer om å detonere den i sentrum eller å skade noen.

