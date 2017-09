Norske skog har fått på plass mellomfinansiering

– Norske Skog har inngått en låneavtale på 16 millioner euro, skriver selskapet i en melding om de pågående refinansieringsforhandlingene mandag morgen.

Det er eierne av selskapets pantsikrede obligasjonslån som har stilt med mellomfinansieringen.

– Vi er fornøyd med at nøkkelinteressenter er villige til å støtte vår konkurransedyktige virksomhet. Fasiliteten og kontantstrømmen fra driften vil sikre vår virksomhet gjennom refinansieringsprosessen, sier Norske Skog-konsernsjef Lars Sperre i en melding.

Selskapet presenterer imidlertid ikke utelukkende gode nyheter mandag. Norske skog meddeler at de anslår årets brutto driftsresultat til 700 millioner kroner, ned 100 millioner kroner fra anslaget de presenterte for to uker siden.

Det nyvalgte styret i papirselskapet varsler samtidig at alle nøkkel-interessenter i refinansieringsprosessen er invitert til reforhandlingsdiskusjoner denne uken.

I midten av august la Norske Skog frem et resultat som viste en negativ egenkapital på 558 millioner kroner, og en økning av gjelden, slik at den netto rentebærene gjelden var på 6,6 milliarder kroner. Foreløpig er det ikke oppnådd enighet med kreditorer og aksjonærer om en refinansieringsplan, selv om fristen er blitt utsatt flere ganger.

Selskapet er avhengige å reforhandle gjelden for å kunne videreføre driften i 2018, konstaterte Lars Sperre fra talerstolen under generalforsamlingen 24. august.

Les også: