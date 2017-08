Dermed har Røros hatt sine jernnetter i år. Jernnettene er fra gammelt av navnet på tre dager i slutten av august der faren for frost er stor. I Trøndelag opptrer de som regel mellom 24. og 29. august.

På Røros var gradestokken på det kaldeste natt til onsdag – 2,8 grader, mens det natt til fredag ble målt – 2,0 grader og natt til søndag – 2,9 grader, skriver Adresseavisen.

Det er første gang at Røros har hatt tre netter i august måned med en temperatur under to minusgrader. Forrige rekord var to netter, og det opplevde befolkningen i bergstaden første gang i 1914, deretter i 1921 og i 1956.

Onsdag er femte gang i august at det er målt kuldegrader på Røros. Det er tangering av rekorden fra krigsåret 1940, da den kaldeste temperaturen ble målt til -3,4 grader 30. august.