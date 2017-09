Den tiltalte mannen, som er fra Oppland, ble i 2006 dømt til fem måneders fengsel for å ha tatt seksualiserende bilder av fire barn i småskolealder. Han ble også dømt for å oppbevare et stort antall bilder og videofilmer med seksualisert innhold av barn.

Bare seks måneder etter at mannen ble løslatt, skal han ha begynt med de seksuelle overgrepene han nå er tiltalt for: Først og fremst mot sin egen niese, men etter hvert også mot venninner av henne.

– Alvorlig sak

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Hedmark og Oppland har tatt ut en tiltale med en strafferamme på 21 år – fordi flere av overgrepene kan sidestilles med voldtekt og fordi flere av ofrene var under 10 år da handlingene skal ha skjedd.

– Dette er en svært alvorlig sak, med et betydelig omfang og med overgrep som har pågått i lang tid. Det er snakk om overgrep mot en nærstående slektning og mot et barn på 7 år i England. Det er også begått overgrep mot fire andre jenter, som ble avfotografert i seksualiserte posisjoner, sier statsadvokaten.

Tiltalte risikerer forvaring i 12 år

Statsadvokaten har tatt forbehold om å nedlegge påstand om forvaring i 12 år.

– Tiltalte er tidligere domfelt for befatning med barnepornografi. Arten av overgrep og gjentatte overgrep mot barn under 10 år over en lang tidsperiode, er grunnen til at forvaring er aktuelt, sier statsadvokat Klundseter.

Den tiltalte mannen har i avhør med politiet og i forklaringer under fengslingsmøtene erkjent det meste av det han nå er tiltalt for.

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier advokat Eityla Rehman, som forsvarer mannen.

– Jeg vil fortsette med mine overgrep

Mannen ble pågrepet i november 2015 og sitter fortsatt i varetekt. I forklaringer til politiet og i retten har han sagt at det er opplagt at han kan gjenta slike overgrep.

– Jeg vil fortsette med mine overgrep. Om jeg ikke får hjelp, vil jeg ikke klare å styre meg, er uttalelser mannen har kommet med.

Det har Gjøvik tingrett lagt vekt på under forlengningen av varetektsfengslingen. De sakkyndige mener at mannen er strafferettslig tilregnelig og at overgrepene har en klar pedofil karakter.

Rettssaken starter i Gjøvik tingrett i slutten av oktober. Det er satt av to uker til saken. Blant de viktigste bevisene er dommeravhør av jentene, samt de mange bildene som er beslaglagt.

530.000 bilder beslaglagt

I tillegg til bilder av jentene har politiet beslaglagt 530.000 bilder og 2931 filmer med spilletid på tilsammen 475 timer. Materialet viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserte fremstillinger av barn.

Overgrepene mot niesen skal ha pågått i periode på syv år, fra hun var 3 til 10 år gammel.

Onkel og niese møttes ofte i familiesammenheng. Overgrepene skal ha skjedd under slike besøk og under ferier.

Håkon Letvik

Skolen slo alarm

Ingen voksne skal ha lagt merke til noe unormalt. Saken ble først avdekket da noen venninner av niesen som også hadde vært utsatt for tilnærmelser, fortalte om saken til en lærer. Skolen slo alarm, og politiet innledet etterforskning.

– Saken er en stor belastning for de fornærmede og deres familier. Dessverre medfører slike overgrep stor fare for skadevirkninger senere i livet. En sak som denne bør gi alle voksenpersoner en påminnelse om hvor viktig det er å være årvåkne, sier bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen.