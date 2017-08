Syrer pågrepet i Russland i forsøk på å ta seg inn i Norge

Grensekommissær Roger Jakobsen sier til The Independent Barents Observer at han er blitt informert av russiske myndigheter om hendelsen, som skjedde 15. august.

– Vi ble varslet kort tid etter at dette skjedde og fikk vite at personen var blitt pågrepet, sier Jakobsen.

Andre gang i sommer

Det er andre gang denne sommeren at syrere prøver å krysse grensen ulovlig. I juli ble to personer pågrepet ikke langt fra grensen etter et lignende forsøk.

Les også: Slik ble flyktningstrømmen stanset

På russisk side er det piggtrådgjerder langs hele den 196 kilometer lange grensen til Norge. Hvis noen klatrer over gjerdet, utløses en alarm og grensevaktene blir varslet. Piggtrådgjerdet ligger mellom noen hundre meter og flere kilometer fra grensen.

Høsten 2015 fikk til sammen 5.500 flyktninger tillatelse til å forlate Russland og ta seg inn i Norge ved Storskog. Den såkalte arktiske migrantruten ble stengt sent i november samme høst.