Slik stemte de tvangssammenslåtte kommunene

15 kommuner ble vedtatt tvangssammenslått i den blåblå Regjeringens kommunereform.

Av disse var det to som klart sa at de ønsket reversering av vedtaket da Aftenposten spurte i forrige uke: Leka og Bindal. De er blitt vedtatt slått sammen til én kommune sammen med Vikna og Nærøy.

Syv kommuner var usikre, og seks sa nei til reversering.

I samtlige 15 kommuner går Senterpartiet betydelig frem og Arbeiderpartiet betydelig tilbake.

Det er et tydelig mønster i alle kommunene som er blitt sammenslått, men tydeligst er det i kommunene Leka og Bindal.

Fakta: Dette er de 15 kommunene Leka

Bindal

Haram

Søgne

Torsken

Fet

Skedsmo

Sørum

Leikanger

Balestrand

Spydeberg

Bjugn

Ørland

Lindesnes

Tysfjord

Brakvalg for Senterpartiet i tvangskommuner

I Bindal kommune i Nordland er Sp gått forbi Ap med et voldsomt byks fra forrige valg.

Partiet går frem med hele 20,1 prosentpoeng til 35,1 prosent, noe som er litt større enn Arbeiderpartiets 33,3 prosent. Ap går tilbake hele 13,9 prosentpoeng i kommunen.

I Leka kommune i Nord-Trøndelag har Senterpartiet gått frem 12,5 prosentpoeng til 53,8 prosent totalt. Arbeiderpartiet følger etter med 25,7 prosent, noe som er en nedgang på 4,8 prosentpoeng.

Bindal-ordføreren håper på KrF

Valgdeltagelsen slår også alle rekorder i Bindal. 85,8 prosent brukte stemmeretten i kommunen med 1479 innbyggere. Ordfører Britt Helstad (Ap) mener den, og den overveldende oppslutningen om Sp, sier noe om engasjementet hos bindalingene.

– Det sier meg at Sp har vært tydelige på hva det står for og hva det har ønsket. Ap har vært mer forsiktige, sier Ap-ordføreren.

Slik som det ser ut nå, tviler ordføreren på en reversering av kommunesammenslåingen, men det er ikke utenkelig.

– Jokeren i det hele er KrF og hvorvidt de går inn i regjering. De var helt klare på at de ikke ville tvinge kommuner til å slå seg sammen, men har ikke sagt noe om reversering. Uten KrF er løpet kjørt, sier Helstad.

Bindal forholder seg til tvangsvedtaket enn så lenge og er i gang med sammenslåingsprosessen.

Fakta: Kommunereformen 428 kommuner reduseres til 354. Av disse er 15 tvangssammenslått. Frivillighetslinjen ville dermed gitt 373 kommuner. 155 kommuner er involvert i sammenslåingene. Regjeringens målsetting er å flytte mer makt og ansvar til sterkere kommuner. Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni med et knapt flertall. De nye kommunene skal være på plass innen 1. januar 2020, men noen starter før.

Ordføreren i Leka lover å kjempe videre

– Oppslutningen er et tydelig signal på at vi er på rett kurs, sier ordfører i Leka kommune, Per Helge Johansen (Sp).

Han forteller at han var nedfor etter at valgresultatet viste fortsatt borgerlig regjering mandag kveld, til tross for at Sp hadde gjort et eventyrlig valg. Men da han våknet tirsdag morgen, var han klar for å jobbe videre.

– Vi fortsetter kampen om vi så blir de siste og eneste som gjør det, sier Johansen.

At Ap går tilbake i mye større grad enn Høyre, skyldes at Høyre har ført en mye bedre valgkamp, ifølge Leka-ordføreren. Han mener at Høyre har lykkes med sin retorikk om at «de fornyer Norge» og at de er «ansvarlige for at Norge går så bra». Men han er dypt uenig med politikken og vedtakene de pålegger Leka.

– Dette er et dumt vedtak. En reform skal gjøre noe bedre, men denne bare ødelegger, mener Sp-ordføreren.

De usikre kommunene

Haram, Søgne, Torsken, Fet, Skedsmo, Sørum og Leikanger oppga at de var usikre på om de ville be om reversering dersom det ble regjeringsskifte.

De viser også at Sp er det klart mest populære partiet i tvangskommunene, mens Arbeiderpartiet går tydelig ned.

Høyre, som er ansvarlige for tvangsbruken, har et noe mer varierende resultat, men kommunesammenslåingene har jevnt over slått tilbake på dem viser oppslutningen etter valget.

«Nei til reversering»-kommunene

Balestrand, Spydeberg, Bjugn, Ørland, Lindesnes og Tysfjord ble også tvangssammenslått, men har ingen intensjon om å reversere vedtaket fra Regjeringen.

I disse kommunene har Høyre hatt et noe bedre valg.