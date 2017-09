Kraftig brann i bolig i Holmestrand

Ved midnatt gikk brannalarmen i Vestfold. «Vi får meldinger om at boligen er overtent. Det skal også ha tatt fyr i en bobil på stedet. Det er hørt eksplosjoner», skrev Vestviken 110 på Twitter.

Senere skrev de at det sannsynligvis dreier seg om en propanflaske som har eksplodert.

Like etter at politiet melder at det er fare for at brannen skal spre seg, melder brannvesenet at det har skjedd. Brannen har spredt seg til et nabohus, men brannvesenet er på stedet og i full gang med slukningsarbeidet og det henter inn forsterkninger fra Stokke.