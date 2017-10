Tenåring skadet i masseslagsmål i Skien

Den skaded 16-åringen ble kjørt til legevakten for behandling. Ifølge politiet hadde han skader i ansikt og rygg, men tidlig torsdag morgen opplyser de at tilstanden hans ikke er kjent.

Foranledningen til masseslagsmålet er uklart. Politiet pågrep i alt fire personer, de tre mennene som fortsatt er fengslet og en 16 år gammel gutt som er løslatt.

– De tre er 19 og 20 år gamle, den fjerde var 16 og er løslatt grunnet hans unge alder, sier operasjonsleder Kim Stokke i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at det er opprettet sak for grov kroppskrenkelse og at de tre vil bli avhørt torsdag.

– Vi ser alvorlig på saken og bruker ressurser på dette, sier Stokke.

Politiet sier til Varden at de har blitt fortalt at 25 til 30 ungdommer samlet seg i Lundedalen onsdag kveld, og at det etter hvert utviklet seg til bråk på stedet.

– Det skal ha blitt dratt fram kniv, knokejern og skiftenøkkel, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sørøst politidistrikt til avisen.

Ifølge Telemarksavisa skal de fire som ble pågrepet være av utenlandsk opprinnelse. Den skadde 16-åringen er av norsk opprinnelse.