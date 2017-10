Elden: Anke i Jensen-saken er ferdigskrevet

Det opplyser ekspolitimannens forsvarsadvokat John Christian Elden i et innlegg på en Facebook-støttegruppe for Eirik Jensen.

Ifølge Elden er anken over tingrettsdommen på 21 års fengsel ferdigskrevet. Advokaten skriver at det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen. I tillegg er det anket over saksbehandlingen.

Les også: Fem grunner til at Eirik Jensen ble dømt

Fornøyd

I innlegget skriver Elden videre at forsvaret er fornøyd med at tingretten legger til grunn at Jensen ikke har hatt et økonomisk overforbruk av betydning. Retten har dermed satt til side økonomianalysene som var en bærebjelke for Spesialenheten for politisaker, mener han.

– Vi er også fornøyd med at retten ikke har funnet at Jensen verken har hatt noen mulighet til å få eller gi informasjon om tollkontroller eller lignende som ville vært av betydning for innførsel av narkotika, skriver Eden.

Uenig

Derimot er han svært uenig i bevisvurderingen og jussen om at Jensen har et medvirkeransvar fordi han etter rettens mening måtte ha visst at Cappelen var kriminell.

– Fordi retten la til grunn at Jensen «visste» at Cappelen importerte hasj, mente den også at Jensen skjønte at dette styrket forsettet hans ved innførslene, også ved innførsler retten la til grunn at Jensen ikke visste noe om. Her er vi dels uenige i jussen og absolutt i bevisvurderingen, skriver Elden.

Ber om tips

I Oslo tingrett 18. september ble den tidligere betrodde politimannen dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

Elden har varslet at den formelle anken vil bli sendt inn mandag. Samtidig ber han alle i støttegruppa sende inn tips og opplysninger som kan være av betydning.