Kina etterlyser bevis for at de sto bak IT-angrepet mot Stortinget

Kinas ambassade sier de ble overrasket da den norske siden «plutselig» påsto at de sto bak IT-angrepet mot Stortinget i mars. De mener Norge ikke har fremlagt bevis.

Folkerepublikken Kinas ambassade på Vinderen i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

NTB – Andreas Løf og Fredrik Moen Gabrielsen

19. juli 2021 21:35 Sist oppdatert nå nettopp

– I ettermiddag kom den norske siden plutselig med påstand om at IT-angrepet i mars stammet fra Kina, uten å ha kommunisert med kinesisk side for å få verifisert denne informasjonen, skriver den kinesiske ambassaden i en uttalelse til NTB mandag kveld.

Aftenposten har også mottatt pressemeldingen.

Ambassaden skriver at en rekke andre vestlige land og organisasjoner i mellomtiden har kommet med anklager om kinesiske cyberangrep, og antyder at disse samarbeider om å sverte Kina.

Norge holder Kina ansvarlig

Sammen med sine allierte i EU og Nato, samt Storbritannia, Canada, New Zealand og Japan rykket USA mandag ut og anklaget Kina for å stå bak det massive dataangrepet på Microsoft Exchange i vår.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa mandag ettermiddag at hun holdt Kina ansvarlig for IT-angrepet som rammet Stortinget tidligere i år. Innbruddet i Stortingets e-postsystemer fant sted 10. mars, og skjedde ved at sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange ble utnyttet.

– Vi håper den norske siden kan komme med fakta og bevis, slik at vi kan finne ut av sannheten her, skriver ambassaden.

– Grunnløse påstander

Videre hevder de at Kina er svært opptatt av cybersikkerhet, og at de alltid har vært motstandere av og slått ned på IT-angrep og lignende.

De skriver at dette er forbudt etter kinesisk lov, og at eventuelle gjerningspersoner vil bli straffet. De mener det aldri har vært bevist at transnasjonale angrep har kommet fra Kina.

– Gitt at aktører på internett er vanskelige å spore, er det desto viktigere at vi har nok bevis når vi identifiserer cyberrelaterte hendelser. Vi har bedt om og venter på at den norske siden kommer med bevis for dagens påstand, skriver Kinas ambassade, og legger til at de er villige til å samarbeide.

– Samtidig er vi sterkt imot grunnløse påstander og sverting av Kina, skriver de.