I skjul drev politiet appen hvor narkotika ble solgt og drap ble planlagt: – Etisk svært betenkelig

Politiet skal oppklare forbrytelser, ikke legge til rette for at de skjer, og ikke være med på å begå dem, sier Forsvarergruppens leder.

De kriminelle som brukte appen skrev i klartekst om blant annet handel med narkotika og våpen og bestilling av drap. Men de visste ikke at politiet kunne se alt de skrev. Foto: Anom.io

8. juni 2021 19:29 Sist oppdatert nå nettopp

I flere år drev FBI og australsk politi den krypterte plattformen Anom. Alt tyder på at politiet ledet, eller drev, kriminelle til appen.

Den krypterte appen skal ha vært tatt i bruk av over 12.000 enheter. Over 300 kriminelle syndikater i over 100 land skal ha brukt den. Over 27 millioner meldinger er blitt samlet inn.