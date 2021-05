Illsint tiur i Oppdal – hytteeier måtte låse seg inne i bilen

En illsint tiur som i lengre tid har plaget et nabolag i Oppdal, gikk fredag til angrep på en mann slik at han måtte låse seg inn i bilen for å slippe unna.

En mann i Oppdal måtte låse seg inne i bilen sin. En meget sint tiur plager mennesker og hunder på stedet. Foto: Sissel Kilsand / NTB

NTB

Nå nettopp

Tiuren satte liten pris på at mannen og familien skulle tilbringe de neste dagene på hytta og gikk til angrep.

– Den kom springende. Jeg måtte stupe inn i bilen, sier mannen til Adresseavisen.

Kone og barn kom seg inn i hytta, men mannen og hundene ble jaget av den sinte tiuren.

– Mannen ringte oss klokken 19.50, da hadde han sittet i bilen i 20 minutter. Han har hytte i nærheten, men kommer seg altså ikke inn til den, fortalte operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ventet på biltaket

Tiuren hadde ingen intensjoner om å la mannen slippe unna, og satte seg på taket av bilen for å vente.

– Til slutt så begynte jeg å kaste snøballer lenger og lenger unna bilen for å distrahere fuglen. Den fulgte etter snøballene, og da fikk både jeg og hundene omsider kommet oss inn.

– Hele nabolaget blir plaget av tiuren. Den jager både mennesker og hunder. Folk tør ikke gå ut, sier operasjonslederen.

Blir ikke avlivet

Fallviltgruppen i Oppdal skulle fredag kveld bistå nabolaget, skriver VG.

– Tiuren blir forsøkt fanget og fraktet bort. Den blir ikke avlivet, sa leder i fallviltgruppen Halvor Hoel.

– Tiuren kan jo bli sint, vi har jo sett klipp på TV, og det er vel tida på året. Men det er ikke så ofte folk ringer til oss om det, sier operasjonsleder Gaasvik.