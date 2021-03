– Vi etablerer nå to konkurrerende selskaper på jernbane, slik vi gjorde på vei, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Tidligere denne uken var han, statsminister Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Inge Ropstad (KrF) innom Oslo S for å bli avbildet i forbindelse med beslutningen om å bygge Ringeriksbanen. Den skal bidra til å kutte reisetiden på Bergensbanen til under fem timer. Foto: Ketil Blom Haugstulen