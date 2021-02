Smitteutbrudd på skole i Nittedal: - Det har spredd seg raskt

14 smittetilfeller knyttet til to skoler har fått alarmen til å gå i Nittedal. - Vi vet ikke hvor smitten kommer fra, sier ordfører Inge Solli.

Nå nettopp

I løpet av helgen er det blitt påvist 14 smittetilfeller med tilknytning til Kirkeby skole og Hakadal ungdomsskole i Nittedal like nord for Oslo. Kommunen mistenker et utbrudd av den mer smittsomme, britiske virusmutasjonen av koronaviruset.

– Vi hadde to positive prøver fredag, to lørdag. Søndag var vi oppe i ti positive. Det gjør at vi har en mistanke om det britiske viruset, sier ordfører Inge Solli.

Venter analysesvar mandag

De håper å få analysesvar som avkrefter eller bekrefter dette mandag.

– Vi har ikke klart å finne ut hvor smitten kommer fra opprinnelig. Men vi ser hvordan det har smittet videre i mijøe på de to skolene. Det kan være flere smittet. Mange av de som er smittet til nå, har ikke fått symptomer, sier Solli.

Nittedal kommune anbefaler nå elever ved skolene om å teste seg selv uten symptomer.

– Gjerne også foreldre og nærkontakter, så vi får oversikt over smitten så fort som mulig. Vi øker testkapasiteten, sier ordføreren.

Treninger og øvelser for barn og unge innendørs der en ikke kan holde 2 meters avstand, anbefales avlyst denne uken. Alle som har deltatt i fritidsaktiviteter i Hakadal oppfordres til å teste seg. Dette gjelder selv om man ikke har symptomer.