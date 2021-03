710.000 personer risikerer å ikke få tilbud om vaksine

Mange har fastlege i kommunen de jobber i. Det kan skape utfordringer om du skal ta koronavaksinen. Kommuner og FHI er bekymret.

Guro Steine Letting er kommuneoverlege i Fredrikstad. Hun er bekymret for landets «gjestepasienter». Foto: Paal Audestad

7. mars 2021 19:50 Sist oppdatert 11 minutter siden

Dersom du har fastlege i en annen kommune enn den du bor i, er du en såkalt gjestepasient.

I Norge er det over 710.000 gjestepasienter. Ansvaret for å gi disse koronavaksinen ligger hos hjemkommunen. Det skaper hodebry for landets kommuner.